Rennes - PSG : un Paris en mode patron retrouve le goût du succès... le résumé du match

Humilié à Newcastle, mardi dernier, le PSG a relevé la tête face à Rennes (1-3), ce dimanche. Vitinha, Hakimi et Kolo Muani sont les buteurs de la soirée. Gouiri a sauvé l'honneur des Bretons. Avec ce succès, Paris monte sur le podium de la Ligue 1.

En direct

22:50 - Paris se rapproche de la tête de la Ligue 1 Avec ce succès, le champion de France en titre (3e, 15 points) revient à deux unités du leader, l'AS Monaco. Il y a un resserrement général en haut de la Ligue 1.

22:48 - Rennes n'est plus invaincu dans cette Ligue 1 Après huit journées, le Stade Rennais a fini par tomber. Nice est la seule équipe sans revers en Ligue 1.

22:46 - Ludovic Blas, milieu offensif de Rennes : "Le troisième but a mis un coup derrière la tête" Au micro d'Amazon Prime Video, l'ex-Nantes était déçu : "Paris a été bon. Les adversaires ont été efficaces contrairement à nous. On a su à revenir à deux buts à un, mais le troisième but a mis un coup derrière la tête. On a manqué de lucidité parce que l’on a beaucoup donné ce soir."

22:45 - Ousmane Dembélé, attaquant du PSG : "On se devait de réagir avec un succès" Auprès du diffuseur, l'international français s'est confié au terme de ce Rennes - PSG : "On a répondu présent après deux matchs difficiles. On se devait de réagir avec un succès. On a mis beaucoup d'envie, on voulait finir avec trois points avant la trêve. On se devait de recoller en haut du classement. C'est parfait pour mon retour ici. J'attendais ce moment depuis longtemps. Je suis heureux d'être revenu jouer à Rennes, devant ma famille."

22:38 - Après le naufrage anglais, Paris a relevé la tête à Rennes (1-3) On attendait la réaction, et elle a été limpide ! Giflé à Newcastle (4-1), mercredi, le champion de France en titre a fait le boulot à Rennes. Bousculée en début de partie, la bande à Mbappé, assez maladroit face au but, s'en est remis à un éclair de Vitinha. Peu après la demi-heure de jeu, le Portugais a inscrit un but grâce à une superbe enroulée (32e). Quatre minutes plus tard, sur une transition rapide, Hakimi a conclu un centre parfait de Zaire-Emery. Au retour des vestiaires, Rennes a relancé le suspense par le biais de Gouiri, qui a battu Donnarumma d'une tête décroisée. Quelques minutes plus tard, tout juste entré en jeu, Kolo Muani a sécurisé le succès parisien d'un plat du pied appuyé au point de pénalty.

22:37 - Mandanda s'interpose devant Mbappé (90e+5) Dans un angle fermé, l'attaquant du PSG prend sa chance. Le portier de Rennes détourne en corner.

22:34 - Mbappé est dans une mauvaise soirée (90e+3) Le buteur français a reçu une offrande de Soler, mais un défenseur rennais a été plus prompt.

22:33 - On entre dans le temps additionnel (90e) Le corps arbitral accorde cinq minutes en plus. Il y a eu beaucoup de changements dans cette partie.

22:32 - Doué se montre imprécis (90e) À l'entrée de la surface, le milieu offensif déclenche une frappe au sol. Elle fuit le but gardé par Donnarumma.

22:31 - Enrique réalise un nouveau changement (88e) Premier buteur de la rencontre, Vitinha quitte le terrain. Soler entre en jeu pour ces dernières minutes.

22:29 - Mbappé manque l'immanquable dans ce Rennes - PSG (86e) Après une course exceptionnelle de 40 mètres, l'attaquant du PSG élimine Belocian et Mandanda... mais, malgré la cage ouverte, il place le ballon à côté !

22:27 - Yildirim touche la barre transversale ! (85e) Sur un coup franc, le Rennais envoie un coup de tête sur le montant de Donnarumma.

22:26 - Mandanda réalise un festival dans ce Rennes - PSG (84e) Cette fois, le portier de Rennes claque une reprise de volée de Mbappé. Le corner qui suit ne donne rien.

22:23 - Barcola manque son un contre un face à Mandanda (82e) Par le biais d'une ouverture lumineuse de Mbappé, l'ex-Lyonnais se présente devant le portier rennais. Mais son contrôle trop long permet à l'ancien Marseillais de se jeter sur le ballon.