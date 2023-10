France - Écosse : Kylian Mbappé préservé ? Les infos du match face aux Écossais

FRANCE - ÉCOSSE. Déjà qualifiée pour l'Euro 2024, l'équipe de France affronte ce mardi soir l'Écosse en match amical à Lille. Heure, chaîne TV... Découvrez toutes les informations sur la rencontre.

La qualification pour l'Euro 2024 en poche depuis vendredi après une victoire aux Pays-Bas (1-2), l'équipe de France reçoit ce mardi soir l'Écosse pour un match amical au Stade Pierre Mauroy de Lille. Coupe du monde de rugby oblige et travaux préparatoires aux JO de Paris 2024 à venir, les Bleus ne retourneront au Stade de France qu'en septembre 2024. Pour cette affiche, Kylian Mbappé devrait pouvoir compter sur son capitaine Kylian Mbappé. Préservé dimanche lors d'un entraînement collectif auquel il n'a pas pris part, l'attaquant devrait bien postuler à une place de titulaire pour affronter Scott McTominay et ses compatriotes ce mardi comme l'a confirmé Didier Deschamps : "Il est disponible ! Ils ont tous des calendriers chargés. Je n'ai pas de pression. C'est déjà arrivé que certains clubs fassent passer des messages sans mettre la pression. Je tiens compte de la situation des joueurs. Je déciderai demain. Kylian est bien et est disponible, avec le sourire et en pleine forme."

Du côté écossais, la Tartan Army a également validé son ticket pour l'Allemagne au prochain Championnat d'Europe en profitant du succès de l'Espagne face à la Norvège. Alors que Steve Clarke devrait titulariser l'un de ses meilleurs joueurs McTominay, Andrew Robertson est lui retourné à Liverpool après avoir subi une blessure à l'épaule jeudi dernier. En conférence de presse, le sélectionneur de l'Écosse n'a pas manqué de saluer la qualification de ses hommes tout en appelant les Écossais à venir les encourager avant de dire quelques mots sur l'affiche amicale face aux Bleus : "Je ne suis pas sûr que l'Allemagne soit prête à se montrer à cinq millions d'Écossais. Il semble que tous ceux à qui vous parlez seront en Allemagne l'été prochain. Je suis sûr que ce ne sera pas cinq millions, mais nous prendrons certainement une grande foule. Nous voulons y aller et nous voulons réussir dans le tournoi. Quel est le succès pour l'Écosse ? Ce sera probablement la première équipe nationale écossaise à sortir d'une phase de groupes lors d'une compétition majeure. C'est donc quelque chose auquel nous pouvons aspirer à l'avenir, mais il y a beaucoup de mesures à prendre avant d'y arriver. Face aux Bleus, on va se battre et jouer comme on sait le faire"

À quelle heure débute France - Écosse ?

Le coup d'envoi du match amical opposant l'équipe de France à l'Écosse est prévu mardi 17 octobre à 21h00 au Stade Pierre Mauroy de Lille (France). L'Allemand Tobias Stieler sera chargé d'arbitrer le match.

Sur quelle chaîne regarder France - Écosse ?

Détenteur des droits TV des matchs des Bleus, TF1 diffusera l'affiche entre la France et l'Écosse.

Si vous souhaitez regarder le match amical entre l'équipe de France et les Écossais sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez vous créer un compte sur MYTF1.

Quelles sont les compositions probables de la France et de l'Écosse ?

France : Maignan (G) - Clauss, Pavard, Konaté, T. Hernandez - Griezmann, Tchouaméni, Camavinga - Dembélé, Giroud, Mbappé.

Écosse : Gunn (G) - Robertson, McKenna, Hendry, Porteous, Hickey - Christie, McGregor, McTominay, McGinn - Dykes.

