DIRECT. PSG - Strasbourg : suivez le match en live avec Mbappé et Kang-In

Le RCSA évolue avec quatre défenseurs et un milieu à cinq, à plat. Mothiba est le seul attaquant, mais on veut clairement fermer l'intérieur.

16:45 - Vieira a prodigué deux conseils à ses joueurs avant ce PSG - Strasbourg

En conférence de presse, l'ex-milieu de terrain a insisté sur l'état d'esprit. "C'est un beau challenge pour nous. On devra avoir la bonne attitude, l'agressivité nécessaire pour faire une bonne performance. (…) Concentration et rigueur nous permettront de faire un résultat. On ne peut pas se permettre d'avoir des oublis dans les replis défensifs, dans les couvertures. On ne doit pas faire d'erreurs."