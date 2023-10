Liverpool - Toulouse : match étoilé pour le Téfécé, sur quelle chaîne le regarder ?

Le Téfécé se déplace à Anfield pour le compte de la 3e journée de Ligue Europa. Retrouvez toutes les informations sur ce choc.

Ce soir à 21h, il y aura comme un air de Ligue des Champions dans la ville rose. Après avoir vibré au rythme de la Coupe du Monde de rugby, les Toulousains déçus de l'élimination du XV de France en quart de finale retrouveront un peu d'enthousiasme ce soir. Et pour cause, le Téfécé, encore dans le marasme de la Ligue 2 il y a dix-huit mois, se déplace dans un des stades les plus mythiques d'Europe. A défaut d'entendre la petite musique de la Ligue des Champions, qui sied mieux à Anfield que celle de sa petite soeur l'Europa League, les Toulousains s'offrent un déplacement de gala au pays des Beatles et au son du très fameux hymne des Reds, "You'll Never Walk Alone".

Toulouse sans pression mais avec envie

Les Toulousains ont très bien entamé leur campagne de Ligue Europa, en obtenant un bon nul à Bruxelles contre l'Union Saint-Gilloise (1-1) avant de battre le Lask de Linz (1-0), même s'ils ne se sont jamais vraiment montrés dominateurs. Ils sont à deux points de leur adversaire du soir, Liverpool, qui tient son rang avec deux victoires. Les Violets viennent donc en Angleterre sans véritable obligation de résultat, d'autant que la qualification se jouera sans doute plutôt dans les confrontations directes contre les deux autres équipes de la poule. Mais le point du nul serait bienvenu, et leur permettrait de garder à coup sûr la deuxième place du groupe à l'issue de cette 3e journée.

Les vainqueurs de la Coupe de France 2023 viennent à Anfield avec l'envie de faire un gros coup. Ils restent sur quatre matchs sans défaite, et deux nuls 1-1 en championnat, à Brest et contre Reims. Liverpool n'est de son côté plus vraiment l'équipe malade de la saison dernière : les hommes de Jurgen Klopp n'ont perdu qu'un match cette saison, à Tottenham fin septembre (2-1), et sont 4e de Premier League.

Un défense à cinq ?

Carles Martinez Novell, le technicien espagnol du Téfécé, devrait opter pour une défense à cinq ce soir selon les informations de Ouest France, comme contre le PSG en août. Le coach sera privé de Spierings, non-inscrit, ainsi que Cissokho et Aboukhlal, blessés. Liverpool est privé d'Andrew Robertson et Thiago Alcantara, forfaits pour ce match. La défense et l'entrejeu des Reds seront a priori remaniés. Jurgen Klopp devrait toutefois aligner les titulaires habituels en attaque, au grand dam de l'arrière-garde toulousaine.

Les compos probables :

Liverpool : Kelleher – Alexander Arnold, Matip, Quansah, Tsimikas – Jones, Endo, Gravenberch – Salah, Nunez, Jota.

Toulouse : Restes – Desler, Nicolaisen, Costa, Diarra, Suazo – Sierro, Caceres, Schmidt, Gelabert – Dallinga.

Sur quelle chaîne suivre le match Liverpool - Toulouse ?

La rencontre entre Liverpool et Toulouse sera à suivre ce jeudi 26 octobre 2023 à partir de 21h sur RMC Sport 1.