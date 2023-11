Milan AC - PSG - EN DIRECT : Giroud donne l'avantage à Milan après la pause, suivez le match !

Trouvé par Achraf Hakimi dans la surface milanaise, Kang-In Lee mystifie Olivier Giroud d'un passement de jambes et frappe au premier poteau du gauche mais le Sud-Coréen trouve le poteau de Mike Maignan qui était sur la trajectoire.

Rafael Leão et Yunus Musah sont remplacés par Rade Krunic et Noah Okafor à cinq minutes de la fin du temps réglementaire.

Quelle vitesse de Rafael Leão ! En retard sur Fabian Ruiz, le Portugais dépose l'Espagnol à la course avant de finalement le perdre en glissant.

Après un nouveau corner obtenu par Kylian Mbappé après une belle combinaison avec Gonçalo Ramos, Milan Skriniar pousse Fikayo Tomori du coude dans les airs et commet une grosse faute.

Après un corner parisien joué à deux et bien repoussé par les Milanais, le ballon revient sur l'aile gauche dans les pieds de Mbappé qui provoque Calabria et va centrer mais c'est dévié en corner par le capitaine italien. Le corner qui suit ne donne rien.

Après un centre de Dembélé, Tomori repousse le ballon dans les pieds de Zaïre-Emery qui ne peut pas contrôler le ballon. Kang-In Lee prend le ballon sur son pied droit mais ne peut pas frapper et décale Kylian Mbappé qui perd le ballon.

Randal Kolo Muani, Manuel Ugarte et Vitinha sortent à l'heure de jeu. Les trois Parisiens sont remplacés par Gonçalo Ramos, Fabian Ruiz et Kang-In Lee.

22:10 - Le Milan AC prend la tête

Quel but d'Olivier Giroud ! Après un premier centre venant de la droite de Pulisic, personne ne peut reprendre le ballon entre Hakimi et Leão. Le ballon revient dans les pieds de Théo Hernandez qui centre et trouve l'attaquant français qui prend le dessus sur Milan Skriniar pour tromper Donnarumma de la tête sur sa gauche. 2-1 pour le Milan AC alors qu'il reste quarante minutes à disputer.