AEK Athènes - OM : sur quelle chaîne et à quelle heure suivre le match de Marseille en Ligue Europa ?

Pour la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue Europa, ce mercredi 9 novembre, l'OM se déplace en Grèce, sur la pelouse de l'AEK Athènes. Un succès rapprocherait Marseille d'une qualification au prochain tour.

Vainqueur il y a deux semaines face à l'équipe grecque (3-1), à l'Orange Vélodrome, Marseille rêve d'un doublé lors de ce AEK Athènes - OM. En cas de succès, la bande à Gigot (1er) pourrait faire un grand pas vers la qualification. Mais, elle doit se méfier de cette équipe (2e, 4 points), qui a notamment été capable de s'imposer à Brighton lors de 1ère journée de la phase de poules d'Europa League.

En conférence de presse, Gennaro Gattuso a mis en garde ses joueurs. "Concernant ce AEK Athènes - OM, ça va être bien difficile. À Marseille, on avait nos supporters avec nous, demain, ce sera l'enfer. Il faudra être à 100% dans ce stade face à une équipe avec des joueurs adaptés au style de jeu qu'on leur demande."

Malheureusement, les Olympiens ont connu deux gros coups durs avec les absences conjuguées de Rongier (genou) et Aubameyang (oedème) : "Ce sont des joueurs très importants dans le groupe, a regretté Chancel Mbemba. Mais les blessures, ça arrive. On a besoin de combattants. Le plus important c'est le groupe. On est d'abord là pour défendre le drapeau de l'OM."

Dans le cadre de cette 4e journée de la phase de poules, la Ligue Europa offre une affiche alléchante : AEK Athènes - OM. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 21h00, à l'OPAP Arena, par M.Nyberg.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches de Marseille en Ligue Europa, vous aurez le choix de la chaîne pour voir ce AEK Athènes - OM. Ce match sera diffusé par Canal + Foot et W9.

Pour suivre AEK Athènes - OM en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez deux options. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à MyCanal ce qui vous permettra de rejoindre Canal + Foot. Sinon, de manière gratuite, vous pouvez vous inscrire sur 6play.

La composition probable de Gattuso pour AEK Athènes - OM : Blanco - Clauss, Mbemba, Balerdi, Renan Lodi - Harit, Kondogbia, Veretout - Sarr, Vitinha, Ndiaye.

La composition probable d'Almeyda pour AEK Athènes - OM : Athanasiadis – Sidibé, Vida, Moukoudi, Hajsafi – Szymanski, Jonsson – Amrabat, Mantalos, Pineda, Zuber.