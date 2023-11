Grèce - France : une victoire pour terminer l'année en beauté ? Heure, diffusion... Les infos du match des Bleus

Déjà qualifiée et assurée d'être tête de série pour l'Euro 2024, l'équipe de France vise une victoire en Grèce ce mardi pour son dernier match de l'année. Diffusion TV, pronos... Découvrez toutes les informations sur cette rencontre des Bleus avec une équipe remaniée.

Une victoire pour bien terminer 2023 ? En Grèce, l'équipe de France dispute ce mardi le dernier match de l'année mais aussi la dernière rencontre des éliminatoires à l'Euro 2024. Déjà qualifiés et assurés d'être tête de série pour l'Euro 2024, les Bleus vont tenter de terminer leur campagne par une bonne note après un succès historique samedi dernier contre Gibraltar (14-0). Pour cette confrontation face aux Grecs, Didier Deschamps va faire tourner en titularisant Brice Samba notamment dans les cages ou Youssouf Fofana dans l'entrejeu aux côtés d'Adrien Rabiot. En conférence d'avant-match, le sélectionneur n'a pas manqué de souligner le niveau des Grecs : "Le match aller avait été difficile. Il y a de la qualité dans cette équipe. Sur le plan offensif, il y a une bonne agressivité. On avait gagné que 1-0. Le public grec va être à fond derrière. Ils préparent le mois de mars, pour eux c'est un match important, je sais qu'ils ne vont pas nous regarder jouer. Il va y avoir un match de haut niveau." Pour ce déplacement, "DD" sera privé du prodige Warren Zaïre-Emery. Buteur contre Gibraltar pour sa première sélection, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain a subi une entorse à la cheville droite et n'a pas été remplacé dans le groupe.

Du côte grec, les joueurs de Gustavo Poyet sont passés proches d'une qualification directe pour le prochain championnat d'Europe. Finalement devancés par les Pays-Bas pour la deuxième place, ils devront passer par des barrages (21 et 26 mars 2024) pour décrocher un des quatre derniers tickets. Ce mardi soir, le sélectionneur des "Piratiko" aborde cette confrontation face aux Bleus comme une préparation pour la grande échéance qui les attend en mars prochain : "Ce match doit servir de préparation avec beaucoup d'intelligence." L'ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux a profité de la conférence d'avant match pour rendre hommage à Didier Deschamps : "J'essaye de toujours regarder et d'apprendre. Didier Deschamps est un exemple pour sa faculté à prendre les bonnes décisions à chaque instant. Il avait déjà cette qualité et cette intelligence en tant que joueur, il l'a développée en tant qu'entraîneur. Il réussit à se réinventer, à intégrer de nouveaux joueurs de manière progressive, avec beaucoup de réussite."

À quelle heure débute Grèce - France ?

Le coup d'envoi du dernier match de l'équipe de France dans les éliminatoires à l'Euro 2024 l'opposant à la Grèce est prévu mardi 21 novembre à 20h45 à l'OPAP Arena d'Athènes (Grèce). L'Allemand Daniel Siebert sera l'arbitre du match.

Sur quelle chaîne regarder Grèce - France ?

Détenteur des droits TV des matchs des Bleus, TF1 diffusera l'affiche en clair entre la Grèce et l'équipe de France.

Si vous souhaitez regarder la dernière rencontre de l'équipe de France dans les éliminatoires à l'Euro 2024 contre la Grèce sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez créer un compte sur MyTF1.

Quelles sont les compositions probables de Grèce - France ?

Grèce : Vlachodimos (G) - Baldock, Mavropanos, Retsos, Tsimikas - Bakasetas, Bouchalakis, Pelkas - Konstantelias, Giakoumakis, Masouras.

France : Samba (G) - Koundé, Disasi, Saliba, L. Hernandez - Griezmann, Fofana (ou Kamara), Rabiot - Dembélé, Giroud, Mbappé.

Quels sont les pronostics de Grèce - France ?