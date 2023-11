France - Mali : les Bleuets visent la finale du Mondial U17 ! Heure, chaîne, les infos du match...

L'équipe de France est à un match de la finale de la Coupe du monde des moins de 17 ans. Ce mardi, les Bleuets affrontent le Mali en demi-finale.

Pas à pas, les Bleuets se rapprochent de la finale. Après la 3e place au Mondial U17 2019, acquise par une génération portée par Kalimuendo, Mbuku et Aouchiche notamment, l'équipe de France veut atteindre la première marche du podium. La France n'a remporté cette Coupe du Monde U17 qu'en 2001 : Florent Sinama-Pongolle avait porté les tricolores et inscrit 9 buts pendant la compétition. Cette année, la France n'est pas l'équipe la plus prolifique, mais a su faire preuve de pragmatisme pour atteindre ces demi-finales : les joueurs du sélectionneur Jean-Luc Vannuchi n'ont toujours pas encaissé de but dans ce Mondial.

Les Bleuets ont éliminé le Sénégal en huitième de finale, aux tirs aux buts après un match nul et vierge. Puis, en quart de finale, ils se sont défaits de l'Ouzbékistan dans un match piège qui a bien failli leur être fatal (1-0). Les Ouzbeks avaient sorti l'Angleterre au tour précédent, et sont passés proches de rééditer l'exploit. Mais un but ouzbek annulé pour un léger hors-jeu puis un but libérateur d'Ismael Bouneb (83e) ont envoyé l'équipe de France en demi-finales. C'est le Mali qui les y attend, une équipe qui avait d'ailleurs battu 3-0 l'Ouzbékistan en phase de poules.

En quart de finale, le Mali a écarté le Maroc sur le score de 1-0, grâce à un but d'Ibrahim Diarra à la 81e minute. Le buteur s'est confié après le match : "Le Maroc est une équipe très solide, regroupée en bloc bas, et qui concède très peu de buts. Mais avec les consignes des entraîneurs, on a pu casser le bloc et on a profité de cette victoire. Maintenant, Dieu merci, on va préparer la demi-finale comme les autres matchs." Et quand un journaliste lui dit que la c'est la France qui attend les Aiglonnets, il rétorque : "Oui, c'est normal. Nous aussi, nous sommes le Mali." Les Bleuets sont prévenus.

À quelle heure débute France - Mali U17 ?

Le coup d'envoi de la rencontre France-Mali sera donné ce mardi 28 novembre à 13h00 (heure française) au Manahan Stadium à Java, en Indonésie.

Sur quelle chaîne regarder France - Mali U17 ?

Le match France-Mali sera diffusé en direct sur La Chaîne L'Equipe et sur FIFA +. Il sera commenté en live sur cette page.

Quelles sont les compositions de la France et du Mali ?

Les compositions officielles n'ont pas encore été annoncées, voici les compositions probables :