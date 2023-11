DIRECT. France - Mali : les Bleuets renversent des Maliens à 10, la demi-finale de Coupe du monde U17

Le jeu reprend mais est encore haché par des arrêts de jeu, des erreurs techniques et de sorties de balle. La tension et la fatigue commencent à se faire sentir.

Alors que le jeu n'a pas encore repris, le sélectionneur malien effectue deux changements : Ibrahim Diarra et Ange Martial Tia sortent, remplacés par Mamadou Doumbia et Gaoussou Koné, qui entre en défense pour compléter la ligne de quatre amputée depuis l'expulsion.

Sur le coup franc suivant la faute de Sanogo, Bouneb centre parfaitement et Titi se retrouve seul au second poteau. Il reprend de la tête à bout portant et égalise !

Barry perce la défense française à gauche, et sert parfaitement son capitaine qui tente d'ajuster le gardien tricolore mais n'enroule pas assez sa frappe et manque de peu le cadre.

L'arbitre siffle la mi-temps. Le Mali mène assez logiquement 1-0. Les Bleuets peuvent être frustrés même s'ils ont subi les plus grosses occasions : ils ont bien résisté, notamment grâce à trois face à face remportés par le gardien Paul Argney. Avant que ce dernier ne cède l'ouverture du score aux Aiglonnets en repoussant des deux poings un centre sur le capitaine malien Ibrahim Diarra, qui n'a eu qu'à pousser le ballon dans le but vide. La France a montré qu'elle avait des armes offensives, mais elle doit tenir davantage le ballon. Mathis Lambourde a fait une très bonne première période et devra être mieux servi, et Gomis devra gagner en justesse sur son côté droit.