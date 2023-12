France - Allemagne : les Bleuets échouent en finale aux tirs aux buts dans un scénario cruel, le résumé du match

15:40 - Le résumé du match

Les Bleuets échouent en finale de la Coupe du monde U17 face à l'Allemagne (2-2, 3 t.a.b à 4) après un cruel scénario. Les hommes de Jean-Luc Vannuchi passent totalement au travers du premier acte face à des Allemands plus incisifs. La Mannschaft domine mais c'est bien la France qui se crée pourtant la première grosse occasion de la rencontre. Bouabre tombe sur un Heide décisif (22e). Mais à peine dix minutes, plus tard, Paul Argney s'incline sur un pénalty tiré par Brunner (29e). L'Allemagne mène alors au score et cela ne va pas réveiller les Français. Ce n'est, en réalité, qu'une question de temps. Le retour des vestiaires est symptomatique d'un changement de mentalité chez les Français. Ces derniers reviennent mieux mais vont pourtant être punis une deuxième fois sur un contre express conclut au second poteau par Darvich (50e). Les hommes de Jean-Luc Vannuchi sont plein de ressources et parviennent à tout relancer dans la foulée du but allemand. Bouabre trompe Heide d'une frappe puissante à ras de terre (53e). Avant l'entame des 20 dernières minutes, Osawe va commettre une erreur de jeunesse. Le milieu allemand prend un deuxième carton jaune après un tacle évitable. Les Bleuets finissent alors à 11 contre 10. Et ils vont savoir en profiter. Un superbe mouvement initié par Gomis dans le couloir droit permet à Agoumou de faire chavirer les Bleuets (85e). Après 10 minutes de temps additionnel, aucun autre but ne sera marqué et la décision se fait alors dans une séance de pénalties. Et comme à l'Euro U17 en juin dernier, les Français vont mener cette séance mais finir par s'incliner à l'issue d'une séance encore très cruelle.