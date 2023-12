Ligue 1 : l'OM et le PSG doivent confirmer, un choc surprise... Le programme de la 15e journée

L'OM veut surfer sur sa dynamique positive à Lorient, comme le PSG contre Nantes. Cette 15e journée de Ligue 1 réserve aussi une confrontation entre les deux surprises de ce début de saison.

En ouverture de cette 15e journée de Ligue 1, ce vendredi soir, Montpellier accueille le RC Lens. Les Montpellierains n'ont gagné que trois matches cette saison et n'ont qu'un point d'avance sur Lorient, barragiste. Ils seraient bien inspirés de faire un gros match contre une des Lensois qui, forcément, auront la rencontre décisive contre Séville, mardi, dans un coin de leur tête. Mais les Sang et Or sont en pleine remontée au classement, avec trois victoires de rang, et ne voudront pas s'arrêter en si bon chemin alors qu'ils ne sont plus qu'à quatre points des places qualificatives pour la Ligue des Champions.

Rennes face à l'attaque monégasque, le PSG reçoit Nantes

Samedi après-midi, un choc oppose le Stade Rennais à Monaco à 17h au Roazhon Park. Les Rennais sont désormais bien plus proches de la zone de relégation que des places européennes, et cette affiche n'est pas forcément la plus simple pour reprendre une marche en avant. Les hommes de Julien Stéphan seront confrontés à la deuxième meilleure attaque de Ligue 1, avec plus de deux buts inscrits par match : ce Monaco de Adi Hütter ressemble au pire cauchemar des Rennais, qui souffrent chaque week-end de la fragilité de leur défense.

A 21h, le PSG, qui a légèrement creusé l'écart en tête du championnat avec quatre points d'avance, reçoit Nantes. Les Parisiens préparent surtout leur déplacement décisif à Dortmund, où ils devront gagner pour être assurés de passer en huitièmes de finale de Ligue des Champions. Mais cette échéance ne doit pas leur faire négliger la réception d'une équipe nantaise qui vient de faire tomber leur dauphin, l'OGC Nice, à la Beaujoire (1-0).

Le match des invités surprises

Dimanche, l'après-midi s'ouvre justement sur un alléchant Nice-Reims à 13h, entre les deux belles surprises de ce début de saison. Les Niçois, deuxièmes de Ligue 1 et meilleure défense avec cinq buts encaissés seulement, feront face à la troisième attaque du championnat. Les joueurs de Francesco Farioli ont perdu pour la première fois de la saison le week-end dernier à Nantes (1-0) et seront revanchards, face à des Rémois qui ambitionnent de rester dans les places européennes.

A 15h dimanche, la première affiche du multiplex est Clermont-Lille. Les Lillois peuvent se rapprocher du podium en cas de succès, tandis que Clermont est avant-dernier et a un besoin impératif de points. Les autres rencontres de ce multiplex sont Strasbourg-Le Havre et Metz-Brest. Tandis que Le Havre et Metz sont en milieu de tableau, les Strasbourgeois auront davantage de pression, car ils n'arrivent toujours pas à décoller : les hommes de Patrick Vieira ne comptent aucune victoire sur leurs huit derniers matches et flirtent avec la zone rouge. Les Brestois, quant à eux, réalisent un superbe début de saison : ils pointent à la 7e place du classement, à une longueur seulement des places européennes.

L'OL joue sa survie, l'OM prolonge sa série ?

Une situation que jalousent certainement les Lyonnais, sèchement battus à Marseille en milieu de semaine (3-0), et toujours derniers avec six points de retard sur le premier non-relégable : Toulouse, qu'ils reçoivent justement ce dimanche à 17h. Plus que jamais, ce match ressemble à une vraie opportunité pour se relancer enfin : les Violets n'ont plus gagné depuis 7 matchs en championnat, sont un vrai concurrent direct pour le maintien, et préparent aussi leur match décisif contre le LASK de Linz en Ligue Europa jeudi. Cette rencontre pourrait aussi déterminer l'avenir de Pierre Sage, entraîneur intérimaire de l'OL qui pourrait voir sa mission prolongée au moins jusqu'à la trêve en cas de victoire.

Enfin, dimanche soir à 21h, l'OM se déplace à Lorient, 16e, pour tenter de prolonger ce qui s'apparente déjà à une série de victoires. En effet, les Phocéens, en battant Rennes (2-0) puis Lyon (3-0) à domicile, ont enchaîné deux succès en Ligue 1 pour la première fois cette saison. Ils ne pointent plus qu'à trois points des places européennes, et l'équipe de Gennaro Gattuso a donné le sentiment que le coach italien avait enfin trouvé la bonne formule, mercredi contre une équipe de l'OL certes très faible. Ce dimanche, le temps de la confirmation est venu.