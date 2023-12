Ligue Europa : l'OM et Rennes jouent la première place, Toulouse deuxième ? Tous les enjeux de cette dernière journée

L'OM et Rennes sont déjà qualifiés mais doivent conserver la tête de leur poule pour éviter un barrage piégeux, tandis que Toulouse veut décrocher cette place en barrage. Présentation de tous les scénarios.

Les clubs français ont dépassé les attentes sur les cinq premiers matchs de Ligue Europa. Mais ils jouent encore gros sur cette dernière journée, qui doit permettre de valider leur excellent bilan. L'OM et Rennes sont premiers de leur poule mais peuvent encore chuter à la deuxième place, synonyme de barrage contre un 3e de groupe de Ligue des Champions. De son côté, Toulouse doit défendre cette seconde place et éviter de descendre à une troisième position synonyme de reversement en Conférence League. Le RC Lens rejoindra ces trois clubs en Ligue Europa s'il gagne son barrage, après avoir fini 3e de son groupe de Ligue des Champions.

L'OM ne doit pas perdre à Brighton

L'Olympique de Marseille se déplace ce soir à 21h à Brighton, qui est deuxième de la poule B à un point des Phocéens. Les deux équipes sont déjà qualifiées. Pour conserver cette première place primordiale, l'équation est simple : ne pas perdre. Les Marseillais n'ont d'ailleurs subi aucune défaite dans cette phase de groupes jusque-là, avec trois victoires et deux nuls. Ils arrivent en pleine confiance, ayant enchaîné trois succès de rang en Ligue 1, face à Rennes (2-0) et Lyon (3-0) au Vélodrome et à Lorient (2-4) ce week-end.

Brighton est plus irrégulier depuis quelques semaines, et pointe à la 8e place de Premier League après son nul contre Burnley à domicile samedi (1-1). Seuls Correa et Rongier sont absent côté marseillais : l'OM a donc toutes les cartes en main pour s'offrir un billet direct pour les huitièmes de finale et éviter un barrage très piégeux contre une équipe de Ligue des Champions. De son côté, l'Ajax Amsterdam tentera de sauver sa campagne européenne en battant l'AEK Athènes à domicile, ce qui lui permettrait de prendre la troisième place et d'être reversé en Conférence League.

L'OM finira premier du groupe B si :

il ne perd pas à Brighton

Première place en vue pour le Stade Rennais

Le Stade Rennais joue aussi une "finale" de groupe, un peu plus tôt dans la soirée (18h45). Les Bretons, en tête de leur poule, ont deux points d'avance sur Villarreal, leur adversaire du soir, et ont en plus l'avantage de disputer cette rencontre à domicile. Comme les Marseillais, ils doivent obtenir au moins un nul pour s'éviter un barrage contre un gros morceau, comme l'AC Milan ou Benfica qui sont reversés en Ligue Europa après avoir fini 3e de leur poule en Ligue des Champions.

Les Rennais restent sur deux défaites consécutives, à Marseille (2-0) et contre Monaco (1-2), et Julien Stéphan devra trouver les ajustements nécessaires pour tenir un résultat face à Villarreal. Les Espagnols sont aussi en manque de confiance, 13es de leur championnat comme Rennes, et battus 3-0 à domicile par Villarreal samedi. Dans l'autre match de la poule B, le Panathinaïkos tentera de conserver sa troisième place, qualificative pour les barrages de Conférence League, face au Maccabi Haïfa. Pour cela, les Grecs ne doivent pas perdre à domicile face aux Israéliens.

Le Stade Rennais finira premier du groupe F si :

il ne perd pas contre Villarreal

Déplacement périlleux pour Toulouse, qui vise la deuxième place

Dans le même temps, à 18h45 également, Toulouse se déplace en Autriche pour une rencontre toute aussi décisive contre le LASK de Linz. Contrairement aux deux autres clubs français, les Violets ne peuvent plus prendre la première place, déjà acquise par Liverpool. Ils doivent assurer leur seconde position, pour poursuivre leur parcours en Ligue Europa, en obtenant au moins un match nul ce soir, ou en espérant que l'Union Saint-Gilloise ne batte pas Liverpool simultanément.

Mais les hommes de Jurgen Klopp sont déjà asssurés d'être premiers le coach allemand présentera sûrement une équipe remaniée en Belgique, tandis que le LASK de Linz peut encore espérer être reversé en Conférence League s'il bat Toulouse ce soir, et que Liverpool bat l'Union Saint-Gilloise. Si les Toulousains parviennent malgré tout à tenir cette seconde place, ils affronteront une équipe reversée de Ligue des Champions en barrage. Leurs adversaires potentiels sont : l'AC Milan, le Benfica, Galatasaray, Braga, le Feyenoord, le Shkhtar Donetsk et les Young Boys de Berne. Ils ne peuvent pas affronter le RC Lens car deux clubs d'un même pays ne peuvent se rencontrer dès les barrages.

Le Toulouse FC finira deuxième du groupe E si :

il ne perd pas à Linz

il perd à Linz et l'Union Saint-Gilloise ne bat pas Liverpool

il perd d'un but à Linz et l'USG bat Liverpool d'un but, mais l'Union Saint-Gilloise marque moins de 3 buts de plus que Toulouse ce soir

Le Toulouse FC finira troisième du groupe E si :

il perd à Linz et l'USG bat Liverpool, et l'un des matchs finit avec plus d'un but d'écart

il perd d'un but à Linz et l'USG bat Liverpool d'un but, mais l'USG marque au moins 4 buts de plus que Toulouse ce soir

Les enjeux dans les autres groupes

Dans le groupe A, West Ham affronte Fribourg pour la première place du groupe. Les deux équipes sont à égalité de points, mais Fribourg est deuxième à la différence de but particulière (défaite 1-2 à l'aller) et doit gagner en Angleterre pour aller directement en huitièmes de finale. Dans l'autre match de la poule, l'Olympiakos reçoit le Backa Topola. Les Grecs seront reversés en Conférence League, sauf s'ils perdent ce soir.

Dans le groupe C, tout reste à jouer. Le Bétis Séville a 9 points, les Glasgow Rangers 8 et le Sparta Prague 7. Ce soir, le Bétis reçoit les Rangers et le Sparta se déplace à l'Aris Limassol, dernier et déjà éliminé.

Dans le groupe D, l'Atalanta Bergame est assuré de finir premier et se déplace ce soir sur la pelouse du Rakow Czestochowa. Le Sporting Portugal, assuré de finir second de la poule, reçoit de son côté Sturm Graz. Les Polonais et les Autrichiens se disputent à distance la troisième place du groupe, car les deux clubs sont à égalité de points, mais Sturm Graz a l'avantage de la différence de but particulière.

Dans le groupe G, le Slavia Prague, premier, reçoit le Servette Genève, qui terminera troisième de la poule et sera reversé en Conférence League. L'AS Roma, deuxième, accueille au Stadio Olimpico le Sheriff Tiraspol, déjà éliminé. Les hommes de José Mourinho peuvent encore prendre la première place, à condition de gagner ce soir et que le Slavia Prague perde, ou en cas de victoire avec plus de 4 buts d'écart et de match nul des Tchèques.

Enfin, dans le groupe H, les Azerbaïdjanais de Karabagh et les Norvégiens de Molde se disputent la seconde place à distance. Karabagh a l'avantage de la différence de but particulière, alors que les deux équipes sont à égalité de points. Et les Azerbaïdjanais accueillent le BH Hacken, dernier de la poule avec zéro point, tandis que Molde se déplace sur la pelouse du Bayer Leverkusen, assuré de finir premier grâce à cinq victoires en autant de matchs.