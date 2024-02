Cinq clubs français en Ligue des champions dès la saison prochaine, c'est possible !

Si les clubs français continuent à obtenir de bons résultats en Coupe d'Europe, ils pourraient s'offrir cinq places en Ligue des champions dès la saison prochaine.

Les excellents résultats des clubs français, qui sont encore tous en course en Europe après les phases de poules, pourraient bien offrir une cinquième place en Ligue des Champions à la France. Dès l'année prochaine, avec la réforme des compétitions européennes et le passage de la C1 de 32 à 36 clubs, la France obtiendra une quatrième place en C1 via le championnat. Mais surtout, une place supplémentaire sera réservée aux deux pays avec le meilleur coefficient UEFA de la saison passée : une récompense à laquelle les clubs français peuvent prétendre.

Si France n'est actuellement que sixième aux nombres de points inscrits à l'indice UEFA cette saison, son total de 11,583 points à l'issue de la phase de poules est en réalité très élevé, presque autant que celui à la fin de la saison dernière (12,583). De nouveaux résultats positifs pourraient véritablement mêler la France à la lutte pour cette place supplémentaire en Ligue des Champions.

Combien de points les clubs français devraient-ils inscrire pour être dans le "top 2" des nations européennes cette saison ? La réponse est en fait plutôt simple : 19 points. Aucune nation n'a jamais fini au-delà de la deuxième place avec un total de 19 points ou plus. Il manque donc actuellement 7,5 points à la France pour obtenir une cinquième place en Ligue des Champions. Une performance réalisable ?

En additionnant les points obtenus grâce aux résultats des matchs et les points bonus accumulés à chaque tour passé, on peut obtenir une estimation des performances nécessaires aux clubs français pour inscrire 7,5 points et gagner cette cinquième place en Ligue des Champions. Et le scénario n'est pas complètement irréaliste : il faudrait par exemple que le Paris Saint-Germain atteigne la finale de la Ligue des Champions et que Lille remporte la Conférence League, ou inversement, et que l'OM et le RC Lens aillent jusqu'en demi-finales de Ligue Europa.

Le tout en partant de l'hypothèse probable que le Stade Rennais et Toulouse n'inscriront plus de point, car ils affronteront respectivement l'AC Milan et le Benfica Lisbonne en barrages de Ligue Europa, deux adversaires a priori bien supérieurs. Une belle surprise lors de ces rencontres pourrait donc même rapporter des points supplémentaires, ainsi qu'une victoire d'un club français en Ligue Europa par exemple. Notons que les résultats lors des matchs de barrages de Ligue Europa et de Conférence League n'attribuent pas de point ; mais un point bonus est donné à celui qui se qualifie en huitièmes de finale de Ligue Europa.

Si Toulouse et Rennes ont hérité d'adversaires coriaces en barrage de Ligue Europa, le RC Lens et l'OM partent légèrement favoris contre le SC Fribourg et le Shakhtar Donetsk, comme le PSG contre la Real Sociedad en huitièmes de finale de C1. Enfin, Lille fait partie des prétendants sérieux à la victoire en Conférence League, qui n'est pas négligeable car elle rapporte presque autant de points que les autres compétitions.

Voici, en détails, le scénario étudié :

Cette estimation est réalisée en comptant une victoire et un match nul lors des doubles confrontations où les clubs français se qualifieraient, et une défaite et un match nul en cas d'élimination.

Paris Saint-Germain : finaliste de la Ligue des Champions (12/6 = 2 points)

Olympique de Marseille : demi-finaliste de la Ligue Europa (10/6 = 1,67 points)

RC Lens : demi-finaliste de la Ligue Europa (10/6 = 1,67 points)

Toulouse FC : éliminé en barrages de la Ligue Europa (0 point)

Stade Rennais : éliminé en barrages de la Ligue Europa (0 point)

Lille : vainqueur de l'Europa Conférence League (13/6 = 2,16 points)

Pour rappel, voici le barème appliqué pour calculer l'indice UEFA des nations :

Tous les points indiqués sont à diviser par le nombre de clubs participant aux Coupes d'Europe pour chaque pays, donc 6 pour la France.