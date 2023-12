Ligue 1 : l'OM accroché, Lyon sort la tête de l'eau, Paris fait le job... Résumé complet de la 17e journée

Pour la dernière journée de Ligue 1 en 2023, toutes les équipes jouaient simultanément ce mercredi soir. Tandis que l'OL et le PSG ont gagné, Marseille et Lens voient le podium s'éloigner.

La tête hors de l'eau. En battant Nantes à domicile (1-0), l'Olympique Lyonnais sort enfin de la zone de relégation. Dans une rencontre fermée, les hommes de Pierre Sage ont laissé le ballon aux Canaris qui n'ont pas su créer le danger (0 tir cadré). Et c'est une contre-attaque menée par le trio de Gones Tolisso - Cherki - Lacazette qui a offert, en début de seconde période (49e minute), un troisième succès de rang aux Lyonnais.

Après les victoires contre Toulouse (3-0) et à Monaco (0-1), l'OL enchaîne un troisième match sans encaisser de but pour la première fois depuis cinq ans, statistique étonnante mais révélatrice d'une solidité et d'une sérénité retrouvées sous les ordres de l'intérimaire Pierre Sage, qui devrait poursuivre sa mission. En attendant des renforts, cet hiver, pour faire peuvre d'un peu plus d'ambition dans le jeu et définitivement prendre ses distances avec une zone rouge qui reste la préoccupation principale de la saison entre Rhône et Saône.

Marseille cale, le podium s'échappe

Pourtant sur une bonne dynamique également, l'autre Olympique s'est cassé les dents à Montpellier (1-1). Les Marseillais ont rapidement concédé l'ouverture du score (Fayad, 14e) avant de pousser pour égaliser (Veretout, 52e), sans parvenir à prendre l'avantage en fin de rencontre. L'OM passera la trêve à la 6e place, à six points du podium et encore en course pour un ticket en Ligue des Champions.

Sur le podium justement, Paris a facilement battu Metz (3-1) avec un doublé de Mbappé et conserve cinq points d'avance sur Nice, qui a obtenu un succès précieux contre le RC Lens (2-0). Les Aiglons ont conforté leur statut de dauphin de Ligue 1 grâce au doublé éclair du joker de luxe Terem Moffi (76e s.p, 78e). Les Sang et Or, septièmes, voient le podium s'éloigner légèrement, avec la victoire simultanée de l'AS Monaco sur la pelouse de Toulouse (1-2). Un doublé de l'inépuisable Wissam Ben Yedder (26e, 44e) a répondu à l'ouverture du score précoce de Frank Magri (5e) et les Monégasques ont ensuite tenu à 10 contre 11 après l'expulsion de Golovin (51e). Les Toulousains, trop innofensifs même en supériorité numérique, tombent à la 16e place de barragiste.

Brest rêve d'Europe, Clermont ne s'en sort pas

Derrière eux, Lorient a lourdement chuté à Brest (4-0) et passe 17e et premier relégable. Les Brestois continuent sur leur lancée grâce à un quadruplé exceptionnel du jeune Malien Kamory Doumbia en première mi-temps (22e, 25e, 29e, 45e+3) : le club finistérien est 4e à la trêve, à deux points du podium. Ils ont doublé Lille au classement, qui a perdu à Strasbourg (2-1) et passe 5e. Reims est toujours à l'affut dans la course à l'Europe après sa courte victoire contre Le Havre (1-0), en supériorité numérique rapidement et grâce à un but de Keito Nakamura (25e).

Enfin, le Stade Rennais a retrouvé le chemin de la victoire à Clermont (1-3). Les Bretons ont profité de l'expulsion de Caufriez (45e) pour renverser le match en seconde période grâce aux réalisations de Kalimuendo (52e), Désiré Doué (88e) et Blas (90e+7 s.p.), après avoir été menés 1-0 à la pause suite au but rapide de Nicholson (4e). Clermont est lanterne rouge de Ligue 1 avec 11 points, tandis que Rennes remonte à la 10e place.