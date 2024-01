La liste des joueurs de Ligue 1 présents pour la CAN 2024

La Coupe d'Afrique des Nations est le grand rendez-vous de ce début d'année et certains clubs de Ligue 1 sont particulièrement touchés.

Décalée à ce début d'année 2024, la Coupe d'Afrique des Nations va impacter les championnats européens et notamment notre championnat de France. Algérie, Maroc, Sénégal... Les grandes nations du football africain ont de nombreux joueurs en Ligue 1 et certains clubs seront particulièrement touchés du 13 janvier au 11 février. C'est le cas notamment de l'Olympique de Marseille, qui, malgré le refus de François Mughe d'honorer sa sélection avec le Cameroun, sera le plus touché avec 7 absents. En revanche, le PSG est l'un des clubs qui s'en tire le mieux avec un absent en la personne de Achraf Hakimi. Notons tout de même l'absence de Kang-In-Lee, sélectionné avec la Corée du Sud pour la Coupe d'Asie.

Stade Brestois 29

Kamory Doumbia (Mali)

Clermont Foot 63

Alidu Seidu (Ghana)

Mory Diaw (Sénégal)

Jérémie Bela (Angola)

FC Metz

Fali Candé (Guinée-Bissau)

Lamine Camara (Sénégal)

Kévin Guitoun (Algérie)

Le Havre AC

André Ayew (Ghana)

Aboudoulaye Touré (Guinée)

Mohamed Bayo (Guinée)

RC Lens

Salis Abdul Samed (Ghana)

Nampalys Mendy (Sénégal)

Morgan Guilavogui (Guinée)

LOSC

Nabil Bentaleb (Algérie)

Adam Ounas (Algérie)

FC Lorient

Formose Mendy (Sénégal)

Darlin Yongwa (Cameroun)

Montassar Talbi (Tunisie)

Sirine Doucouré (Mali)

Gédéon Kalulu (RDC)

Olympique Lyonnais

Mama Baldé (Guinée-Bissau)

Ernest Nuamah (Ghana)

Olympique de Marseille

Pape Gueye (Sénégal)

Iliman Ndiaye (Sénégal)

Ismaila Sarr (Sénégal)

Simon Ngapandouetnbu (Cameroun)

Azzedine Ounahi (Maroc)

Amine Harit (Maroc)

Chancel Mbemba (RDC)

AS Monaco

Wilfred Singo (Côte d'Ivoire)

Salisu Mohammed (Ghana)

Krepin Diatta (Sénégal)

Ismail Jakobs (Sénégal)

Mohamed Camara (Mali)

Montpellier HSC

Falaye Sacko (Mali)

Kiki Kouyaté (Mali)

Enzo Tchato (Cameroun)

Issiaga Sylla (Guinée)

Dimitry Bertaud (RDC)

FC Nantes

Moses Simon (Nigéria)

Mostafa Mohamed (Egypte)

Jean-Charles Castelletto (Cameroun)

Samuel Moutoussamy (RDC)

OGC Nice

Jérémie Boga (Côte d'Ivoire)

Youcef Atal (Algérie)

Hicham Boudaoui (Algérie)

Paris SG

Achraf Hakimi (Maroc)

Stade de Reims

Oumar Diakité (Côte d'Ivoire)

Ibrahima Diakité (Guinée)

Yunis Abdelhamid (Maroc)

Amir Richardson (Maroc)

Stade Rennais

Christopher Wooh (Cameroun))

RC Strasbourg

Saidou Sow (Guinée)

Toulouse FC

Logan Costa (Cap-Vert)

Frank Magri (Cameroun)

Mamady Bangré (Burkina Faso)

Moussa Diarra (Mali)