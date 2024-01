Ligue 1 : Paris s'impose à Lens, Lyon replonge, le classement

La 18e journée du championnat de France de Ligue 1 s'est achevée sur la victoire du PSG sur la pelouse de Lens.

Paris en patron ! Sur la pelouse du RC Lens, les Parisiens se sont imposés 2-0 grâce à des buts du jeune Barcola et l'inévitable Kylian Mbappé. Réduit à 10, pénalty loupé, les Lensois n'ont pas passé une bonne soirée et restent à une triste 8e place. En revanche, tout roule pour le PSG qui, grâce à sa victoire, possède désormais 8 points d'avance sur Nice, battu à l'extérieur face à Rennes qui fait l'une des bonnes opérations du week-end en remontant à la 10e place.

Derrière Paris et Nice, on retrouve la surprise de cette saison, Brest. Malgré quelques absences à cause de la CAN, les Bretons ont parfaitement géré la rencontre face à Montpellier pour s'imposer sans trop forcer sur le score de 2-0. Brest est donc 3e de la Ligue 1, juste devant Monaco, battu sur sa pelouse par Reims.

Marseille a également fait la très mauvaise opération du week-end. À domicile en ouverture de cette 18e journée, les Olympiens ont concédé le match nul dans les dernières secondes face à Strasbourg et stagnent à la 7e place. Après une série de victoires, les Lyonnais sont également retombés dans leur travers en s'inclinant sans aucune contestation sur la pelouse du Havre. Conséquence au classement, les coéquipiers d"Alexandre Lacazette sont de retour à 16e place avec seulement deux points d'avance sur Clermont, vainqueur à Nantes et 4 sur Lorient, battu 3-0 par Lille.