Cameroun - Guinée : heure, chaîne TV... Les infos du match

Demi-finaliste malheureux à domicile en 2022, le Cameroun repart en quête du titre continental et entame l'édition 2024 face à la Guinée. Suivez la rencontre en direct, dès 18h, sur linternaute.com.

Deux ans après avoir échoué à domicile dans sa quête d'une sixième Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun débarque en Côte d'Ivoire escorté par le souvenir glorieux de 1984 lorsque la bande de Roger Milla avait conquis le titre. Quarante ans plus tard, ce n'est pas en favorite mais en outsider que la sélection des Lions indomptables se présente sur la terre des Eléphants. Un statut qui présente l'avantage de ne pas être attendu et laisse la place pour s'exprimer, à l'ombre d'autres nations comme le Sénégal, vainqueur sortant, ou de l'hôte ivoirien.

Pour entamer sa compétition, le Cameroun défie la Guinée, une équipe méconnue qui a tout pour lui mener la vie dure. D'autant que les Lons indomptables ont connu une préparation compliquée. En effet, dès l'annonce du groupe par Rigobert Song, la non-sélection de Choup-Moting a intrigué. Un choix fort qui pourrait s'avérer préjudiciable dans un secteur qui a perdu des griffes. Ainsi, le capitaine totémique de la sélection Vincent Aboubakar s'est blessé à la cuisse gauche et si son forfait a été écarté malgré de nombreuses rumeurs, il pourrait manquer ce premier rendez-vous dans le Groupe C. Problème, celui qui était pressenti en pointe pour le suppléer connaît également des problèmes musculaires. L'attaquant toulousain Magri aurait une légère déchirure à la cuisse et est très incertain.

Des pépins qui ne semblent pas perturber le sélectionneur camerounais qui assure que ses hommes "sont prêts". "Nous n'avons aucune crainte", a confirmé Song, escorté d'une confiance inébranlable et dont le plan de jeu est déjà prêt. Il faudra toutefois que son équipe fasse mieux que face à la Zambie où elle avait concédé un triste nul (1-1), car en face, la Guinée a des arguments.

Gare à la surprise guinéenne

Evoluant sous les radars, la Guinée s'avance sans complexe pour affronter les quintuples vainqueurs de la CAN. Les hommes de Kaba Diawara savent que personne ne s'attend à une performance de leur part et en cela réside leur plus grande force et aussi la plus forte menace pour l'adversaire. Pour preuve, en préparation, le Nigéria, géant du continent avec ses stars comme Victor Osimhen, s'est laissé piéger. A Abou Dhabi, Morgan Guilavogui et ses partenaires ont dominé la rencontre et ont su faire la différence par Camara en première période avant que l'attaquant de Bastia Facinet Conté ne scelle la victoire des siens. Une performance collective qui laisse entrevoir le potentiel collectif des Silys.

La principale inconnue au moment d'affronter le Cameroun réside dans la présence de Serhou Guirassy. Le buteur de Stuttgart, auteur d'un début de saison canon avec 17 buts en 14 matchs, a ressenti une gêne à la cuisse face aux Super Eagles et pourrait manquer l'entrée en lice des siens. Cela constituerait un coup dur pour les Silys autant qu'un soulagement pour les Lions indomptables qui auront une menace de moins à gérer.

Le match du Groupe C, comptant pour la 1ère journée de la CAN, opposant le Cameroun et la Guinée aura lieu à partir de 18h (17h heure locale), du côté du stade Charles-Konan-Banny, à Yamoussoukro.

Le match du Groupe C, comptant pour la 1ère journée de la CAN, opposant le Cameroun et la Guinée sera retransmis en direct et en exclusivité sur beIN Sport 1.

La rencontre entre le Cameroun de Rigobert Song et la Guinée de Kaba Diawara sera accessible en streaming sur la plateforme MyCanal.

Betclic : Cameroun : 2,10 / Nul : 2,98 / Guinée : 3,73

Parions Sport : Cameroun : 2,05 / Nul : 2,95 / Guinée : 3,70

Winamax : Cameroun : 2,10 / Nul : 2,95 / Guinée : 3,65

Cameroun : Onana - Castelletto, Wooh, Moukoudi, Nouhou - Kemen, Anguissa- Moumi Ngamaleu, Ntcham, Toko Ekambi – Moumbagna.

Guinée : Koné - Conte, Jeanvier, Diakhaby, Sylla - Konaté, Cissé, Camra - Guilavogui, Guirassy, Kamano.