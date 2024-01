Cap-Vert - Mauritanie : heure, compos, chaîne... toutes les infos du match

La CAN 2023 se poursuit ce lundi 29 janvier avec une affiche inattendue entre le Cap-Vert et la Mauritanie dans le cadre des huitièmes de finale de la compétition.

La CAN 2023 se poursuit en Côte d'Ivoire. Grâce à un parcours sans faute (deux succès face au Ghana et au Mozambique, et un nul concédé face à l'Égypte), le Cap-Vert s'est brillamment qualifié en qualité de leader du groupe B avec sept points. En face, la Mauritanie a réalisé un véritable exploit en battant l'Algérie. Un succès historique car la bande à Kamara n'avait jamais remporté le moindre match dans une Coupe d'Afrique des Nations. Elle s'est qualifiée du groupe D en étant l'un des meilleurs troisièmes de la phase de poules.

Face à la presse, Bubista était méfiant à l'abord de ce Cap-Vert - Mauritanie : "C'est un adversaire difficile. Cette équipe a fait preuve de cohésion et de qualité. Leur victoire contre l'Algérie est bien méritée. Ils ont une défense solide. Ce sera une rencontre très tactique et nous devrons bien jouer nos cartes et ne pas faiblir dans le dernier carré."

Qualifiée pour la première fois de son histoire à ce stade de la compétition, la Mauritanie veut continuer à rêver selon Camara : "C'est une équipe, 27 joueurs contre 27 joueurs. On va y croire jusqu'au bout, on va se battre et se donner à 100%. Et que le meilleur gagne. C'est désormais du plus, du bonus pour nous, mais on va tout donner. Cette CAN 2023 est une des meilleures de l'histoire, tout le monde en est conscient. Il n'y a pas de limite."

Dans le cadre des 8es de finale, la CAN 2023 offre une affiche inattendue entre le Cap-Vert et la Mauritanie. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 18h00 ce lundi 29 janvier.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches de cette CAN 2023, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce Cap-Vert - Mauritanie. Cette affiche sera diffusée par beIN SPORTS. Vous devrez donc vous brancher sur beIN SPORTS 1.

Pour suivre Cap-Vert - Mauritanie en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à beIN SPORTS CONNECT ce qui vous permettra de rejoindre beIN SPORTS 1.

La composition probable du Cap-Vert : Vozinha - Moreira, Costa, Lopes, Joao Paulo - Monteiro, Lenini, Duarte - Jovane, Bebe, Mendes

La composition probable de la Mauritanie : Niasse - Keita, Dellahi, Ba, Diaw - Gassama, Amar, Thiam, Mouhsine, Koita - Anne.