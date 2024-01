Maroc - Afrique du sud : heure, chaîne TV, compos... Les infos du 8e de finale de la CAN 2023

Le Maroc affronte l'Afrique du sud ce mardi 30 janvier à 21h à l'occasion du dernier huitième de finale de cette CAN 2023.

Le Maroc a plutôt impressionné lors de la phase de poules de cette CAN 2023 avec deux victoires et un match nul ce qui leur a permis de finir à la première place du groupe F avec une avance confortable. Les joueurs de Walid Regragui, demi-finalistes de la dernière Coupe du monde, apparaissent maintenant comme des favoris au sacre final.

En face l'Afrique du sud a terminé à la deuxième place du groupe E un point derrière le leader malien. Pourtant, les Bafana Bafana avaient débuté la compétition par un revers face au Mali (0-2) mais a directement redressé la barre en corrigeant la Namibie (4-0) avant d'obtenir le nul face à la Tunisie (0-0). "Si nous réussissons à battre le Maroc, ce sera un grand pas vers ce que nous voulons tous, jouer en finale et gagner", a déclaré le sélectionneur Hugo Broos.

A quelle heure débute le match Maroc - Afrique du sud ?

Le match Maroc - Afrique du sud débute ce mardi 30 janvier à 21h. Il se déroulera au stade Laurent Pokou de San Pedro en Côte d'Ivoire.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Maroc - Afrique du sud ?

Ce Maroc - Afrique du sud sera diffusé sur Bein Sports 1. L'arbitre du match sera le Soudanais Mahmood Ali Mahmood Ismail.

Quelle diffusion streaming pour le match Maroc - Afrique du sud ?

La seule diffusion streaming disponible pour suivre ce Maroc - Afrique du sud sera sur la plateforme de Canal+, MyCanal. Il faut disposer d'un abonnement pour pouvoir suivre la rencontre.

Quelles compositions probables pour Maroc - Afrique du sud ?

Walid Regragui sera certainement privé de deux joueurs importants pour ce huitième de finale de la CAN 2023. En effet, Hakim Ziyech et Sofiane Boufal sont blessés et sont incertains pour cette rencontre. Ezzalzouli et Adli pourraient donc débuter. Le XI probable des Lions de l'Atlas : Bounou - Hakimi, Aguerd, Saïss, Allah - Amrabat - Adli, Ounahi, Amallah, Ezzalzouli – En-Nesyri.

En face, les Bafana Bafana devraient être au complet et Hugo Broos pourrait s'appuyer sur son 4-3-3 habituel. Le XI probable de l'Afrique du sud : Williams - Mudau, Kekana, Mvala, Modiba - Mokoena, Sithole, Zwane - Morena, Makgopa, Tau.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Maroc - Afrique du sud ?

Sur les sites de paris sportifs, les Marocains sont favoris comme sur Betclic où ils sont à 1,55, le nul est à 3,67 et la victoire de l'Afrique du sud est à 6,15. Mêmes cotes sur Unibet sauf pour le nul qui est à 3,65.