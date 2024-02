OL - OM : heure, chaîne TV, compos... Les infos du choc de la 20e journée de Ligue 1

C'est le choc qui clôture cette 20e journée de Ligue 1. L'Olympique Lyonnais reçoit l'Olympique de Marseille dans un duel de bêtes blessées.

L'Olympique Lyonnais se retrouve à nouveau en difficulté après avoir retrouvé goût à la victoire. Les Gones ont enchainé deux défaites de rang en Ligue 1 et ont replongé dans leurs doutes de début de saison. Les joueurs de Pierre Sage sont donc de retour dans la zone rouge et ont besoin d'un succès pour se relancer en Championnat. "Ce n'est pas le contexte du match qui doit te demander d'augmenter ton curseur. Les points n'ont pas d'odeur et on doit en gagner le plus possible. Que ce soit face à Marseille ou à un autre adversaire. Je considère qu'une équipe est meilleure quand elle m'a battu deux fois", a déclaré Pierre Sage en conférence de presse.

Si l'OM est mieux classé que son adversaire du soir, la saison des Phocéens n'est pas de tout repos. Actuellement huitièmes, les Marseillais viennent d'enchainer trois matches nuls de rang en Ligue 1 et ont été éliminés par le Stade rennais en Coupe de France (1-1, 8 t.a.b à 9). "Contre l'Olympique Lyonnais, il ne faut pas regarder le classement, honnêtement. C'est toujours un match particulier, un match un peu piège, où la partie émotionnelle est très forte aussi, que ce soit pour leurs supporters comme pour les nôtres", a assuré Gennaro Gattuso en conférence de presse.

A quelle heure débute le match OL - OM ?

Le match OL - OM débutera à 20h45 ce dimanche 4 février. Il se déroulera au Groupama Stadium de Lyon.

Sur quelle chaîne TV est diffusé OL - OM ?

PrimeVideo diffusera la rencontre entre l'OL et l'OM. L'expérimenté arbitre français Benoît Bastien sera au sifflet de ce choc de la 20e journée de Ligue 1.

Quelle diffusion streaming pour le match OL - OM ?

La seule diffusion streaming disponible pour suivre cet OL - OM sera sur la plateforme d'Amazon, PrimeVideo. Il faut disposer de l'abonnement Pass Ligue 1 pour pouvoir suivre ce choc.

Quelles compositions probables pour OL - OM ?

Pierre Sage pourra compter sur cinq recrues pour cette rencontre face à l'OM. Seuls Orel Mangala et Saïd Benrahma ne sont pas présents dans le groupe. Le XI probable des Gones : Lopes - Mata, O'Brien, Caleta-Car - Maitland-Niles, Caqueret, Matic, Fofana - Nuamah, Lacazette, Cherki.

Du côté des Phocéens, Gennaro Gattuso sera privé de Jordan Veretout, Geoffrey Kondogbia, Bilal Nadir et Michael Murillo. En revanche il peut bénéficier sur le retour de ses Marocains et Sénégalais éliminés de la CAN 2023 ainsi que du Camerounais Faris Moumbagna qui devrait disputer ses premières minutes. Le XI probable des Olympiens : Lopez - Meïté, Gigot, Balerdi, Merlin - Murillo, Ounahi, Onana, Harit - Ndiaye - Aubameyang, Moumbagna.

Quels sont les pronostics pour la rencontre OL - OM ?

L'OM est le léger favori de ce duel des Olympiques sur les sites de paris sportifs. Sur Unibet ils sont à 2,65, le nul est à 3,32 et la victoire lyonnaise est à 2,78. Sur Winamax, les Gones sont à 2,75, le nul est à 3,25 et la victoire phocéenne est à 2,65.