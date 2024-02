Mbappé au Real Madrid : de nouvelles révélations sur un éventuel départ du Parisien

Kylian Mbappé aurait choisi de quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid selon Le Parisien. Si rien n'est encore signé, le joueur pourrait officiellement annoncer sa décision la semaine prochaine.

Rien n'est encore signé, mais le choix de Kylian Mbappé se précise. Deux ans après un changement d'avis inespéré et une nouvelle prolongation au PSG, il se pourrait que la star du club prenne son envol vers le Real Madrid. D'après les révélation du Parisien, samedi 3 février, ils sont nombreux aux Paris-Saint-Germain et dans le monde du football français a pensé que la star du ballon rond a décidé de rejoindre le club espagnol à l'issue de son contrat en juin prochain. Mais malgré "des signaux" qui ne laisseraient pas de place au doute selon Le Parisien, la décision du prodige du Bondy n'a toujours pas été annoncée officiellement. Kylian Mbappé attend le bon moment alors que le PSG reçoit le Real Madrid mercredi 14 février pour tenter de se qualifier en quart de finale de la Ligue des Champions avant un match retour le 5 mars. En coulisses, néanmoins, les négociations vont bon train entre les deux clubs qui ne sont pas encore au courant, eux non plus, de la décision que prendra l'attaquant parisien. Les discussions devraient aboutir sur ce qui serait le plus gros contrat du vestiaire espagnol.

Une proposition de prolongation au PSG

Par ailleurs, le quotidien a également révélé que le PSG a formulé une offre de prolongation de contrat, augmentation à la clé, pour convaincre le capitaine des Bleus à poursuivre avec eux. Si Kylian Mbappé venait à partir, ce serait un véritable coup dur pour le club parisien qui a signé le jeune homme, à peine majeur, en 2017, un mois après la venue de la star brésilienne Neymar rapidement effacée par les prouesses du jeune français. Si Kylian Mbappé décide de rejoindre le Real Madrid, il sera prêt à diminuer son salaire de moitié et ferait une croix sur des bonus estimés à 100 millions d'euros, ajoute le site américain, ESPN.