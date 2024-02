DIRECT. Tirage au sort Ligue des Nations : la France dans le groupe 2 avec du très beau monde, les groupes

19:00 - La réaction de Didier Deschamps

Le sélectionneur de l'équipe de France a livré ses premières impressions à la Chaine l'Equipe après ce tirage au sort de la Ligue des Nations : "À partir du moment où on est en Ligue A on s'attendait à avoir des adversaires relevés. On a un groupe solide mais comme d'autres groupes. Ça laisse présager six rencontres de haut niveau. On va sortir d'un été chargé pour se lancer dans cette compétition mais on l'a déjà gagné et on va repartir avec beaucoup d'ambitions. Toute mon énergie et celle de mon staff sont focalisées sur la préparation de l'Euro."