DIRECT. Nigeria - Côte d'Ivoire : les Éléphants égalisent dans une ambiance de dingue, suivez le match

Iwobi et Lookman cèdent leur place dans ce Nigeria - Côte d'Ivoire. Yusuf et Iheanacho font leur entrée.

Les 22 acteurs ont le droit à une deuxième pause fraicheur dans ce Nigeria - Côte d'Ivoire. Quelle tension dans cette finale de la CAN 2023 !

C'était un geste absolument délicieux ! Sébastien Haller se retourne et n'est pas loin d'inscrire un but absolument dingue qui aura fait totalement exploser le stade Alassane Ouattara. Ça passe juste à côté.

Victor Osimhen et Evan Ndicka se livrent une lutte absolument folle depuis le début de ce Nigeria - Côte d'Ivoire.

Le sélectionneur ivoirien fait un double changement dans ce Nigeria - Côté d'Ivoire. Aurier et Gradel sont remplacés par Singo et Diakité.

L'ancien Parisien est au sol après une gifle involontaire de Lookman. L'arbitre interrompt le jeu et Serge Aurier se relève.

QUELLE AMBIANCE !! La Côte d'Ivoire égalise d'un coup de tête rageur de Kessie qui a été laissé seul au second poteau. Les supporteurs deviennent fou à l'image de Didier Drogba qui court dans les travées.

Le milieu ivoirien est esseulé dans la surface et reprend un centre d'Adingra mais c'est trop axial pour véritablement inquiéter Stanley Nwabali.

Après cette situation litigieuse dans la surface de réparation, Aurier et Nwabali se sont chauffés et écopent d'un carton jaune.

L'ailier ivoirien est tâclé dans la surface de réparation par Zaidu mais il semble marcher lui-même sur le latéral nigerian et l'arbitre de ce Nigeria - Côte d'Ivoire n'a pas sifflé de pénalty.

Adingra déborde et centre fort mais Nwabali repousse plein axe vers Gradel qui tire en première intention mais Bassey sauve devant sa ligne. Quelle énorme occasion pour les Ivoiriens.

22:08 - Le duel Ndicka - Osimhen reprend (47')

Dès les premiers instants de la seconde période de ce Nigeria - Côte d'Ivoire, Ndicka et Osimhen se heurtent et le duel, qui était très chaud entre les deux hommes, reprend de plus belle.