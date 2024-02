Nigeria - Côte d'Ivoire : heure, chaîne TV, compos... Les infos de la finale de la CAN

Le Nigeria et la Côte d'Ivoire s'affrontent ce dimanche 11 février à l'occasion de la finale de la 34e édition de la CAN.

Le Nigeria s'est hissé jusqu'en finale de la CAN 2023 avec sérénité et une certaine solidité défensive. Malgré tout, les Super Eagles se sont fait peur en demi-finale avec un succès aux tirs au but face à l'Afrique du sud (1-1, 4 t.a.b à 2). En plus de ce beau parcours, les Nigerians ont déjà battu les Ivoiriens dans cette CAN 2023 lors de la phase de groupes de la compétition (1-0) et cela leur donne un avantage psychologique.

En face, le pays hôte a connu un parcours bien différent car semé d'embûches. En effet, la Côte d'Ivoire a terminé troisième de la phase de poules et est passée toute proche de l'élimination. Après avoir passé miraculeusement le premier tour, les Ivoiriens ont ensuite repoussé les limites en revenant à chaque fois dans les derniers instants face au Sénégal puis au Mali avant de battre ces deux équipes aux pénalties. En demi-finale, les joueurs d'Emerse Faé ont été plus tranquilles face à la République démocratique du Congo (1-0).

A quelle heure débute le match Nigeria - Côte d'Ivoire ?

Le match Nigeria - Côte d'Ivoire débutera à 21h ce dimanche 11 février. Il se déroule au stade olympique Alassane Ouattara d'Abidjan.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Nigeria - Côte d'Ivoire ?

Bein Sports 1 diffusera la finale de la CAN 2023 entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Le Mauritanien Dahane Beida sera l'arbitre de la partie.

Quelle diffusion streaming pour le match Nigeria - Côte d'Ivoire ?

La seule diffusion streaming disponible pour suivre ce Nigeria - Côte d'Ivoire sera sur MyCanal. Il faut disposer d'un abonnement pour suivre la rencontre.

Quelles compositions probables pour Nigeria - Côte d'Ivoire ?

Les deux sélectionneurs devraient pouvoir compter sur leur effectif au complet. Du côté de Jose Peseiro, Zaidu Sanusi pourrait effectuer son retour et retrouver une place de titulaire. Le XI probable des Nigerians : Nwabali - Zaidu, Ajayi, Troost-Ekong, Bassey, Aina - Onyeka, Iwobi - Simon, Osimhen, Lookman.

Emerse Faé de son côté pourrait reconduire la même composition que lors de la demi-finale. Voici le XI probable des Éléphants : Fofana - Singo, Boli, Ndicka, Konan - Kessié, Seri, Fofana - Gradel, Haller, Adringra.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Nigeria - Côte d'Ivoire ?

Les cotes sont serrées sur les sites de paris sportifs pour ce Nigeria - Côte d'Ivoire. Les Super Eagles sont à 2,70 sur Winamax, le nul est à 2,80 et la victoire ivoirienne est à 3. Sur Parionssport, le Nigeria est à 2,70, le nul est à 2,85 et la victoire ivoirienne est à 2,95.