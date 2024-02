AC Milan - Rennes : heure, chaîne TV... Les infos du match

Un an après son échec face au Shakhtar Donetsk, Rennes en repasse par les barrages de l'Europa League avec face à lui l'AC Milan, monstre sacré du football européen. Suivez le match, en direct, ès 21h sur linternaute.com.

Qu'il semble loin le début de saison moribond du Stade Rennais, cette série de cinq matchs sans victoire entre octobre et novembre qui l'avait fait plonger à la 14e place de Ligue 1, loin, très loin des ambitions bretonnes. Bruno Genesio quittait alors un bateau à la dérive dont le seul cap tenait à la bouée européenne. Avec 4 succès et seulement deux défaites contre Villarreal, Rennes a, dans le brouillard, trouvé son chemin sur le continent. Ce chemin l'a conduit à un nouveau barrage où se présente un adversaire aussi redoutable que prestigieux, l'AC Milan, septuple lauréat de la Ligue des Champions et demi-finaliste de l'épreuve reine la saison passée.

Être à la hauteur

Un adversaire qui aurait de quoi faire peur mais pas à ce Rennes qui a retrouvé des couleurs depuis le retour de Stéphan, entraîneur qui avait conduit le club au succès en Coupe de France et aux huitièmes de finale de l'Europa League en 2019, stade de la compétition qu'il aimerait bien retrouver. En effet, le club breton affiche une vigueur nouvelle et n'a plus perdu depuis le 14 décembre et la réception de Villarreal, soit une série 9 matchs, toutes compétitions confondues. "L'enchaînement Toulouse-Clermont (fin décembre), deux matches à l'extérieur, avec 4 points sur 6, plus ces trois buts en seconde période à Clermont, a été important dans la tête du groupe. Ensuite, la qualification à Guingamp a renforcé la confiance, comme le très bon match contre Nice. Les gars se prennent de plus en plus au jeu aussi pour retarder au maximum la prochaine défaite", indiquait Julien Stéphan le mois dernier.

Une confiance nouvelle qui arrive à point nommé pour défier l'AC Milan, un morceau de choix. Au-delà des têtes, c'est dans le jeu que Rennes a repris du corps autour d'un 4-4-2 solide et bonifié par les retours en forme, notamment, de Bourigeaud et Terrier. Associé à Kalimuendo en attaque, ce dernier a laissé derrière lui ses problèmes physiques et retrouve le rendement qui était le sien il y a quelques saisons avec 3 buts et une passe décisive sur ces 4 derniers matchs. Une menace qu'il s'agira de faire peser sur la défense milanaise, en compagnie de Désiré Doué et Amine Gouiri. Surtout, Rennes devra se montrer à la hauteur de l'évènement car l'adversaire milanais n'aura aucune pitié surtout sur ses terres.

Un Milan à l'accent français

Car si Rennes enchaîne ces dernières semaines, c'est aussi le cas de l'AC Milan. Les Rossoneri sont invaincus depuis un mois et n'ont enregistré qu'un revers depuis début 2024, en quarts de finale de Coupe d'Italie. Arrimés à la troisième place de la Serie A, le club milanais a des armes dans toutes les lignes et peut s'appuyer sur un noyau français décisif et dont Rennes devra se méfier fortement. La première problématique consistera à trouver une parade à Olivier Giroud. A 37 ans, il défie les affres du temps et continue d'impressionner tant par son rôle de buteur (12 cette saison) que de passeurs, lui qui mène ce classement en Serie A avec 8 caviars délivrés, soit un de plus que son partenaire Rafael Leao. Par son placement, son altruisme et son efficacité, l'ancien buteur de Tours a tout pour donner des migraines à la défense rennaise, comme le Portugais dont la vitesse est un poison.

Le cas Théo Hernandez sera aussi délicat à gérer tant le latéral tricolore cavale dans son couloir gauche et aime à s'y montrer à son avantage par sa qualité de centre mais aussi en venant apporter sa frappe de balle à distance. C'est lui qui a ainsi permis à son club de battre Naples le week-end dernier en toute fin de match Enfin, les attaquants rennais devront faire avec Mike Maignan, comme dernier rempart milanais. La chance rennaise réside sans doute dans la porosité récente de l'arrière-garde italienne. Depuis le 1 janvier, elle a concédé 10 buts en seulement 7 rencontres. Une faille qui pourrait profiter aux Bretons à condition de se montrer solide derrière.

Un an après la double confrontation malheureuse contre le Shakhtar Donetsk, Rennes retrouve les barrages de l'Europa League dans la grandeur de San Siro. Un théâtre magnifique pour une nouvelle aventure.

Le barrage aller d'Europa League entre l'AC Milan et Rennes aura lieu à partir de 21h, du côté de San Siro, à Milan.

Le barrage aller d'Europa League entre l'AC Milan et Rennes sera retransmis en direct sur RMC Sport 1.

Le barrage aller d'Europa League entre l'AC Milan d'Olivier Giroud et le Rennes de Benjamin Bourigeaud sera accessible en streaming sur la plateforme RMC-BFM Play.

AC Milan : Maignan – Calabria (cap.), Kjaer, Gabbia, Hernandez – Adli, Bennacer – Pulisic, Loftus-Cheek, Leao – Giroud.

Rennes : Mandanda (cap.) – Seidu, Omari, Theate, Truffert – Bourigeaud, Matusiwa, Santamaria, D. Doué – Kalimuendo, Terrier.