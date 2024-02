Kylian Mbappé va partir du PSG, bientôt un message aux supporters ?

18:23 - Un PSG orphelin et privé de stars ?

Après l'annonce par plusieurs médias du prochain départ de Kylian Mbappé, la communication du PSG sera d'ailleurs particulièrement scrutée ces prochaines heures et jours. Comment le club champion de France réagira-t-il au départ de sa star et figure de proue d'un projet sportif qui a déjà perdu Neymar et Lionel Messi l'été dernier ? Quand et quelle sera l'annonce faite aux supporters, dans un climat déjà rendu tendu par le projet de départ du Parc des Princes, relancé après des discussions houleuses puis interrompues avec la maire de Paris Anne Hidalgo ? Autant de questions qui vont peser sur la fin de saison du PSG qui vit déjà un exercice particulier.