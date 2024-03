Le fils d'une grande gueule de la musique française est aujourd'hui un espoir de la Ligue 1

Âgé de 18 ans, ce footballeur espoir d'un illustre club de Ligue 1 est aussi le fils d'une forte tête de la musique...

Être fils de star n'est pas toujours un avantage. Si un illustre patronyme permet de bénéficier d'une certaine notoriété et parfois d'ouvrir certaines portes, cela amène également une certaine pression. Car les comparaisons peuvent rapidement devenir des freins dans le développement et l'affirmation de sa personnalité. Suivant le profil et la réputation du parent, il est également difficile de se débarrasser d'une étiquette un peu trop collante.

C'est peut être la situation que rencontre Matisse Morville, un footballeur de 18 ans qui évolue parmi les espoirs de la Ligue 1. Son nom ne vous dit certainement pas grand chose et pourtant il est le fils d'une des stars de la musique et plus précisément du rap français. D'une grande gueule même, puisque son paternel n'est autre que Didier Morville, plus connu sous l'alias de Joey Starr, ancien leader du groupe des années 1990, NTM.

Contrairement à son illustre père, le jeune homme n'a pas choisi (pour l'instant) de faire carrière dans la musique. Ni rappeur, ni chanteur, ni acteur, Matisse Morville a décidé de s'illustrer sur une autre scène, celle du sport et particulièrement du football, autre passion de son père qui est un grand fan du PSG. Gardien de but de formation, il a signé récemment un contrat chez les espoirs d'un club de Ligue 1.

Avant cette signature, le jeune joueur a fait un passage du côté d'Auxerre, équipe dans laquelle Matisse Morville est resté pendant 4 ans. Il y sera remarqué pour une belle performance lors de la séance de tirs au but de la Coupe Gambardella : en huitième de finale il réalisera deux arrêts décisifs, permettant à son équipe de se qualifier avant de se faire sortir quelques jours plus tard par Rennes lors d'une deuxième séance de tirs au but.

Après avoir passé une partie de son adolescence à Auxerre, Matisse Morville a donc pris la décision de quitter son club et de signer, en février 2023, à l' âge de 17 ans, un contrat avec le groupe Pro2 et l'équipe U19 du Stade de Reims. Du haut de ses 1,86 m, il intègre ainsi un club historique du football français et membre du championnat de France de Ligue 1 depuis plusieurs saisons.

Le fils de l'acteur/chanteur Joey Starr est franco sénégalais. Il a donc le choix de jouer pour l'équipe nationale de la France ou du Sénégal. Si pour le moment le joueur est encore jeune et qu'il a le temps de peaufiner son choix tant qu'il n'a pas honoré une sélection chez les A d'un pays, Matisse Morville a déjà été convoqué à plusieurs reprises au sein de l'équipe de France U18, mais n'a pas encore joué une seule minute. La voie a jusqu'ici été barrée par le grand espoir au poste, le gardien de l'équipe réserve du Havre, Paul Argney.

En 2024, après une première saison d'acclimatation dans un nouvel environnement, Matisse Morville n'est pas non plus un titulaire indiscutable au sein de l'équipe de jeunes du Stade de Reims. Avec seulement 9 titularisations sur les 19 premiers matchs de la saison (ajoutons à cela 3 matchs sur le banc, mais également deux matchs de suspension à cause d'un carton rouge), le fils de Joey Starr doit continuer à faire ses preuves et, pourquoi pas, de grimper les échelons.