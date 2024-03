OM - Villarreal : Marseille face au retour tant attendu de Marcelino ! Les infos du match

L'Olympique de Marseille reçoit Villarreal ce jeudi 7 mars à l'occasion du huitième de finale aller de l'Europa League. L'occasion des retrouvailles entre Marcelino et son ancien club.

L'OM est sur une forme phénoménale depuis l'arrivée de leur nouvel entraineur Jean-Louis Gasset. L'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire a insufflé un élan nouveau après le départ de Gennaro Gattuso. 3/3 depuis la défaite face à Brest qui avait entrainé le départ du coach italien. Et les victoires sont accompagnées de la manière puisque les Phocéens ont inscrit 12 buts en trois rencontres. "On sait que ça va être chaud par rapport à ses récentes déclarations. Ça nous a donné encore plus envie de faire un gros match jeudi. Il va falloir qu'ils soient tous prêts parce qu'on ne va pas leur donner un match facile", a assuré Amine Harit concernant le retour de Marcelino.

Le coach de Villarreal a rejoint l'Espagne et le sous-marin jaune après une aventure à Marseille écourtée. Et tout comme l'OM, l'arrivée d'un nouveau coach a, semble-t-il, fait du bien aux Espagnols qui n'ont plus perdu depuis le 13 janvier. Les joueurs de Marcelino restent sur deux succès de suite avec huit buts inscrits sur ces deux derniers matches. "Pour moi ce n'est pas spécial, tous les matchs sont pareils. Nous avons de l'espoir, l'équipe est sur une bonne dynamique, nous avons de bons résultats", a tempéré l'ancien entraineur de Marseille.

A quelle heure débute le match OM - Villarreal ?

Le match OM - Villarreal débutera à 21h ce jeudi. Il se déroulera au stade Vélodrome de Marseille.

Sur quelle chaîne TV est diffusé OM - Villarreal ?

Deux chaines retransmettront cette superbe affiche entre l'OM et Villarreal. Le Néerlandais Serdar Gözübüyük sera l'arbitre.

Quelle diffusion streaming pour le match OM - Villarreal ?

Deux diffusions streaming seront également disponibles pour suivre cet OM - Villarreal. 6Play et MyCanal offriront la possibilité de suivre ce choc sur leur plateforme.

Quelles compositions probables pour OM - Villarreal ?

Jean-Louis Gasset sera toujours privé d'absents de longue date. Nadir et Rongier sont toujours blessés. Samuel Gigot est aussi touché. Le XI probable des Phocéens : Lopez - Clauss, Mbemba, Balerdi, Merlin - Kondogbia, Veretout, Harit - Sarr, Ndiaye, Aubameyang.

En face, Marcelino est plus embêté que son homologue marseillais après une épidémie de gastro qui pourrait écarter des hommes importants de la pelouse comme l'ancien Olympien Eric Bailly. En plus, Terrats, Suarez et Foyth devraient aussi manquer à l'appel. Le XI probable du sous-marin jaune : Reina - Femenia, Lekovic, Mosquera, Moreno - Traoré, Capoue, Parejo, Baena - Moreno, Sorloth.

Quels sont les pronostics pour la rencontre OM - Villarreal ?

Sur les sites de paris sportifs, l'OM est favori. Sur Betclic, les Marseillais sont à 1,97, le nul est à 3,67 et la victoire espagnole est à 3,60. Sur Winamax, l'OM est à 1,96, le nul est à 3,65 et la victoire de Villarreal est à 3,70.