Voici la date de commercialisation du nouveau maillot des Bleus

Nike a dévoilé ce lundi 18 mars le tout nouveau maillot de l'équipe de France de foot.

Iconique ! Nike a dévoilé plusieurs maillots ce lundi 18 mars à quelques mois du début de l'Euro 2024 de football en Allemagne. Après l'hommage à Tintin de la Belgique sur son maillot extérieur, au tour de l'équipe de France de rendre un hommage avec un maillot vintage, célébrant les 40 ans de la victoire de la bande à Michel Platini à l'Euro de Foot 84.

Les Bleus de Kylian Mbappé et Antoine Griezmann arboreront ce tout nouveau maillot à l'occasion du match amical prévu ce samedi 23 mars à 21h du côté du Groupama Stadium de Lyon face au pays hôte du futur Euro, l'Allemagne. Le maillot extérieur pourrait de son côté être porté face au Chili trois jours plus tard au Stade Vélodrome de Marseille.

Pour les impatients, le maillot n'est pas encore disponible à la vente sur les différents sites de la FFF et de Nike. La commercialisation est prévue à partir de jeudi 21 mars et sera disponible à la boutique officielle de la FFF (87 boulevard de Grenelle, 75015 Paris) et sur la boutique en ligne de la FFF. La collection femme sortira en juin 2024 en amont des Jeux Olympiques.