Antoine Griezmann : cette vilaine blessure qui va le priver de bien plus qu'un match

Coup dur pour Antoine Griezmann ! Au-delà de deux matchs amicaux, la cheville du champion du monde va surtout mettre fin à son record de longévité au sein de l'équipe de France.

"Après 84 matchs d'affilée en équipe de France, le record de longévité d'Antoine Griezmann s'arrête là… Blessé à la cheville, Grizi est remplacé par Mattéo Guendouzi." Sur le compte X de l'Équipe de France, le message est apparu ce lundi 18 mars au alentours de 19h30, confirmant l'information de RMC Sport diffusée un peu plus tôt dans la soirée et selon laquelle le champion du monde est forfait pour les matchs amicaux contre l'Allemagne et le Chili.

Respectivement prévus les 23 et 26 mars, ces deux matchs auraient ainsi été les 85e et 86e rencontres consécutives, toutes compétitions confondues, disputées par Antoine Griezmann en tant que numéro 7 des Bleus. Ainsi, pour la première fois depuis près de... sept ans, les Français assisteront à la fin du mois à un match de l'équipe de France sans le joueur de l'Atlético de Madrid. Sa dernière absence remonte en effet au 13 juin 2017. Ce jour-là, c'est sur le banc de touche qu'Antoine Griezmann avait passé le match amical qui opposait les Bleus à l'Angleterre. Score final : 3-2 pour les Français.

L'équipe de France a d'ores et déjà fait savoir que le milieu de la Lazio Rome, Mattéo Guendouzi, 24 ans, remplacera Grizou lors des deux prochains matchs. Une tâche qui s'annonce compliquée comme l'avait lui-même souligné plus tôt dans la journée Didier Deschamps, estimant qu'"avec les qualités d'Antoine [Griezmann] dans son registre, on ne va pas trouver un joueur qui a ces caractéristiques". Et le patron des Bleus d'anticiper : "Quand on sait l'influence d'Antoine, un remplacement poste pour poste est impossible ou très très très difficile. On aménagera un peu différemment."