John Cena et Erling Haaland, la vidéo improbable de Manchester City pour annoncer sa tournée américaine

Dans une petite vidéo, la légende du catch a annoncé la tournée américaine de Manchester City en compagnie de l'attaquant norvégien.

On arrête plus John Cena. Après sa prestation remarquée lors de la cérémonie des Oscars il y a quelques jours alors qu'il était complétement nu pour remettre le prix des meilleurs costumes, la légende du catch américain est de nouveau la star d'une vidéo. Manchester City, célèbre club de foot anglais, a utilisé l'acteur/catcheur et son attaquant vedette, Erling Haaland, pour annoncer la tournée américaine du club.

Dans le détail de ce petit court métrage, Haaland a reçu un appel vidéo de Cena, qui a d'abord refusé d'allumer sa caméra pour l'attaquant, avant de s'exécuter, s'affichant avec une longue perruque blonde pour se faire passer pour lui, la suite juste au dessus.

Les Citizens affronteront le Celtic à Chapel Hill, en Caroline du Nord, le 23 juillet, puis l'AC Milan et la star de l'USMNT Christian Pulisic dans l'emblématique Yankee Stadium de New York quatre jours plus tard. Ils se rendront ensuite à Orlando, en Floride, pour affronter le FC Barcelone le 30 juillet et, enfin, ils rencontreront Chelsea au stade de l'Ohio (102 000 places) le 3 août