Barrages Euro 2024 : le dernier adversaire des Bleus bientôt connu, les affiches

Les barrages de l'Euro 2024 se disputent à partir du jeudi 21 mars 2024.

Semaine internationale pour les amateurs de foot avec de nombreux matchs amicaux et quelques chocs qui sont au programme dont le France - Allemagne de samedi 23 mars à 21h. Cette pause dans les championnats nationaux vont permettre aussi aux nations pas encore qualifiées pour l'Euro 2024 de disputer les barrages.

Six matchs sont au programme ce jeudi 21 mars avec trois voies dont une qui concerne la France. Ce mini tournoi offrira les trois dernières places qualificatives pour l'Euro en Allemagne au mois de juin prochain. Dans la voie A, la Pologne reçoit l'Estonie tandis que le pays de Galles affronte la Finlande. L'équipe qui sortira vainqueur de cette voie rejoindra la France, les Pays-Bas et l'Autriche dans le groupe D. Pour la voie B, Israël accueille l'Islande et la Bosnie-Herzégovine reçoit l'Ukraine. L'équipe qualifiée sera dans le groupe E avec la Belgique, la Slovaquie et la Roumanie. Enfin, les affiches de la voie C sont Géorgie-Luxembourg et Grèce-Kazakhstan. L'équipe qui remportera sa demi-finale et sa finale sera dans le groupe F avec la Turquie, la Tchéquie et le Portugal.

Le calendrier

Voie A - Demi-finales (le vainqueur de la première affiche accueillera la finale)

pays de Galles - Finlande (20h45)

Pologne - Estonie (20h45)

Voie B - Demi-finales (le vainqueur de la première affiche accueillera la finale)

Bosnie-Herzégovine - Ukraine (20h45)

Israël - Islande (20h45)

Voie C - Demi-finales (le vainqueur de la première affiche accueillera la finale)