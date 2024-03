La Ligue 1 McDonald's, c'est officiel ! Quel est le montant du contrat ?

Après les rumeurs, la LFP a officiellement annoncé le nouveau naming de la Ligue 1.

Il y a quelques semaines, sur les antennes de RMC Sport, une rumeur parlait de l'intérêt de l'enseigne américaine pour notre championnat de France. Après les rumeurs, place aux actes avec l'officialisation du contrat ce jeudi 21 mars par la LFP. Le contrat de sponsor principal est établi sur les trois prochaines saisons.

Le communiqué indique que "l'enseigne va permettre à ses clients de bénéficier d'expériences privilégiées autour de toutes les grandes soirées de Ligue 1 et d'eLigue 1, partout en France. Les supporters des clubs sont, en effet, chaque week-end, très nombreux dans les restaurants de l'enseigne pour partager un bon moment entre amis ou en famille avant ou après les rencontres".

Le contrat qui a été signé devrait apporter environ 30 millions d'euros par saison à la Ligue selon les informations de différents médias dont RMC et le Figaro, plus de 10 millions supplémentaires par rapport à Uber Eats, actuel partenaire. "À l'heure où l'engouement pour la Ligue 1 n'a jamais été aussi fort, avec notamment des affluences records dans les stades, accueillir une enseigne internationale comme McDonald's dans la maison du football professionnel français constitue un signal très fort de l'attractivité de la Ligue 1. Cet accord majeur marque l'union entre deux univers populaires et accessibles, et indissociables pour de nombreux supporters. Avec McDonald's, notre ambition est de proposer de nombreuses activations en direction des fans et de tous les Français qui ont l'habitude de fréquenter ses restaurants" explique Vincent Labrune, patron de la LFP.