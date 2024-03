France - Allemagne : une compo inédite sans Griezmann

Au Parc OL à Lyon, les Bleus reçoivent ce samedi soir l'Allemagne en match amical. Un choc entre deux grandes nations prétendantes à la victoire finale cet été lors de l'Euro 2024.

Moins de trois mois avant le début de l'Euro 2024 qui se tiendra du 14 juin au 14 juillet, les Bleus affrontent le pays organisateur de la compétition, l'Allemagne. Une affiche de gala pour préparer le championnat d'Europe où l'équipe de France vise le titre, le seul qui manque à Didier Deschamps comme sélectionneur. Pour ce match amical face à la Mannschaft, "DD" sera privé de son titulaire indiscutable, Antoine Griezmann. L'absence du meneur de jeu pour ce rassemblement met fin à une incroyable de 84 rencontres, durant lesquelles "Grizou" a fait une apparition. En conférence de presse, Marcus Thuram a souligné l'importance du joueur de l'Atlético Madrid dans l'effectif tricolore : "Comment faut-il le remplacer ? Je ne sais pas. Je sais juste qu'un joueur comme Antoine, ça ne se remplace pas. Il est unique en son genre, de par ce qu'il apporte à l'Atletico ou en équipe de France. Après, on a de très bons joueurs en équipe de France et je sais que son absence ne se fera pas ressentir même si, comme je l'ai dit, c'est un joueur très difficile à remplacer."

Pour cette affiche, Didier Deschamps devrait reconduire ses cadres, avec la présence de Thuram sur le front de l'attaque aux côtés de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Contre la Mannschaft, le sélectionneur français compte faire tourner au maximum et mobiliser le plus de joueurs possibles durant les deux rencontres prévues lors de ce rassemblement, comme il l'a confirmé en conférence de presse : "On est en répétition, ce sont deux belles affiches amicales… Les joueurs sortent d'un parcours avec une fréquence de matchs très importante. L'avantage est d'avoir une semaine complète pour préparer l'Allemagne, surtout de la récupération d'ici demain car ils en ont bien besoin. Il faut impliquer le maximum de joueurs pour qu'ils aient du temps de jeu, anticiper ce qui peut arriver au mois de mai ou juin, car on n'est jamais à l'abri de blessures juste avant, ou après ce rassemblement."

En crise à moins de trois mois avant une compétition à domicile, l'Allemagne et son sélectionneur essaient de trouver la formule magique pour relancer la Mannschaft. Les cadres Hummels, Gnabry et Goretzka sont restés à la maison pour laisser la place à des nouveaux comme Deniz Undav, Waldemar Anton ou encore Maximilian Mittelstädt, trois des six nouveaux convoqués. Pour justifier l'absence des cadres, Julian Nagelsmann s'est appuyé sur le manque de compatibilité avec le statut de remplaçant : "Nous avons eu à l'esprit d'autres joueurs pour lesquels nous pensons que cela fonctionne mieux. Le problème est de ne pas toujours trouver les meilleurs joueurs, mais ceux qui correspondent le mieux aux rôles." Face aux Bleus, la Mannschaft dispute un test face à un concurrent direct pour soulever le trophée le 14 juillet.

À quelle heure débute France - Allemagne ?

Le coup d'envoi du match amical opposant la France à l'Allemagne est prévu samedi 23 mars à 21h00 au Parc Olympique lyonnais de Lyon (France). L'Espagnol Jesus Gil Manzano sera l'arbitre de la rencontre.

Sur quelle chaîne regarder France - Allemagne ?

Détenteur des droits TV des matchs de l'équipe de France avec M6, TF1 diffusera l'affiche de gala entre les Bleus et l'Allemagne.

Si vous souhaitez regarder le choc entre les Bleus et la Mannschaft sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez vous créer un compte sur TF1+.

Quelles sont les compositions probables de France - Allemagne ?

France : Maignan (G) - Koundé, Pavard, Upamecano, L.Hernandez - Zaïre-Emery, Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Thuram, Mbappé.

Allemagne : Ter Stegen - Rüdiger, Tah, Raum - Kroos, Kimmich, Gündogan - Musiala, Wirtz - Havertz - Füllkrug.

Quels sont les pronostics de France - Allemagne ?