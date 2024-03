DIRECT. France - Chili : Giroud s'invite à la fête ! Suivez le match

Surprise dès la 5e minute, l'équipe de France a suivi son guide Fofana pour revenir à hauteur avant de prendre les commandes dans une première période marquées également par les blessures de Clauss et Camavinga.

22:44 - Double changement tricolore A la 82e minute, Deschamps en termine avec son coaching. Le sélectionneur français rappelle sur le banc Kolo Muani et Giroud, tous deux buteurs ce soir, et offre quelques minutes de jeu à Diaby et Thuram.

22:42 - Osorio réduit l'écart (3-2) Sur une talonnade de Giroud, un Chilien se jette et empêche la relance tricolore. Le ballon revient dans l'axe dans les pieds d'Osorio. A l'entrée de la surface française, le Chilien croise sa frappe du gauche et à ras de terre, trompe Maignan pour ramener sa sélection à un but à la 81e minute.

22:41 - Hernandez en bout de course Théo Hernandez se charge de conduire le contre français et va même jusqu'au bout. Après avoir débordé Diaz, il enchaîne du gauche mais sa frappe lui chappe et passe à gauche du but de Bravo.

22:40 - Tchouémeni écarte le danger Côté gauche, Osorio enroule du gauche son corner sortant mais aux 6 m, il trouve la tête de Tchouaméni qui prolonge.

22:38 - Trop loin pour Mbappé Devant sa surface, Tchouaméni donne de l'air au jeu en ouvrant à gauche sur Théo Hernandez. Le latéral milanais mène le contre et voit la course de Mbappé devant lui. Il veut le servir dans l'espace entre le latéral chilien et l'axial mais sa passe est trop appuyée et son capitaine ne peut la récupérer.

22:37 - Double changement chilien A la 76e minute, le sélection du Chili réalise deux nouveau remplacements avec les sorties d'Echevarria et Alexis Sanchez, salué par le public, et les entrées de Pavez et Bolados.

22:35 - Osorio n'inquiète pas En retrait, Osorio se présente pour reprendre un centre venu de la droite. Son tir est écrasé et ne perturbe pas Maignan, qui se couche sur sa gauche pour sécuriser sa prise.

22:33 - Giroud à la fête (3-1) Kolo Muani continue de proposer des courses et est servi dans la profondeur. Collé par Lichnovsky, le Parisien se décale à droite, fait mine d'attendre du soutien et se retourne pour déborder le défenseur chilien. Entrant dans la surface, il délivre une passe parfaite en retrait pour Giroud qui se charge de faire trembler les filets d'un Bravo impuissant. Les Bleus se mettent à l'abri.

22:31 - Sans souci pour Maignan Déboulant depuis son aile gauche, Suazo se heurte à Saliba et obtient un corner. Celui-ci est brossé par Nunez et atterrit dans les gants de Maignan qui ne peut relancer rapidement.

22:30 - Giroud trop court Sur un coup franc à 29 m décalé sur la droite, Hernandez use de son pied gauche pour déposer son centre au second poteau. Giroud échappe à Isla dans son dos mais est un peu court même en se jetant pour reprendre du gauche.

22:28 - Premier changement chilien A la 66e minute, le sélectionneur du Chili procède à son premier changement avec la sortie de Vargas, remplacé par Ben Diaz.

22:26 - Diaz en contrôle Konaté allonge depuis la ligne médiane et décoche une transversale impeccable pour Koundé. Evitant la sortie de but, le latéral centre en bout de course. Son ballon manque de force et cela permet à Diaz de devancer Giroud.

22:24 - Kolo Muani mis au sol A hauteur de la ligne médiane, Kolo Muani se retourne et met de la vitesse. Il est immédiatement crocheté par Davila pour l'empêcher de porter le danger devant. M. Taylor ne cède pas aux invectives de l'attaquant du PSG et ne sort aucun carton. Ce sera une simple faute.

22:22 - Suazo repousse Mbappé En position avancée, Saliba casse les lignes pour trouver une passe en direction de Mbappé. Dans la surface, à droite, le capitaine tricolore est serré de près par Suazo qui l'empêche de contrôler correctement et provoque même la perte de balle.

22:21 - Relance égarée Les Bleus ont repris le ballon et Saliba cherche à lancer Koundé à droite dans son couloir. Sa relance est bafouillée et envoyée trop dans l'axe, directement sur Diaz.

22:20 - Les Bleus en attente A l'heure de jeu, une ola anime les tribunes du Vélodrome. Sur le terrain, les Bleus ont baissé de rythme et courent après un ballon confisqué depuis deux minutes par les Chiliens. Ceux-ci restent toutefois à bonne distance du but de Maignan.

22:17 - Tchouaméni devant Alexis Sanchez Osorio continue de se montrer disponible et électrique. Sans percuter, il sert devant la surface dans l'axe Alexis Sanchez. L'ancien marseillais décale Suazo à gauche dont le centre est dévié. Alexis Sanchez a suivi dans la surface mais au moment de réceptionner le ballon, il voit Tchouaméni lui retirer d'un geste aérien.

22:16 - Personne en retrait Osorio percute à droite et entre dans la surface français où il passe entre Tchouaméni et Théo Hernandez. Le Chilien est dans un angle fermé et met un ballon fort en retrait. Personne n'est à la réception pour profiter de son bon travail.

22:13 - Fofana droit en touche Mbappé a dézoné pour venir à droite où il combine avec Saliba et Koundé. Le ballon ressort sur Fofana qui veut jouer en une touche le long de la ligne de touche pour son latéral mais ce dernier fait l'appel au moment de la passe, qui file dans son dos. Droit en touche.

22:11 - Koundé au-dessus Le corner chilien, consécutif à une frappe d'Alexis Sanchez déviée par Tchouaméni, est repoussé et Kolo Muani conduit le contre tricolore. Le deuxième buteur du soir accélère et rentre sa course pour déposer Osorio. Il se sert de l'appel croisé de Mbappé pour jouer côté ouvert sur Koundé. Le crochet intérieur de ce dernier est bien fait mais sa frappe de l'intérieur du gauche s'envole.

22:10 - Le poteau sauve Maignan ! Sur un centre venu de la gauche, Vargas se démarque dans la surface et face au but sur la ligne des 6 m coupe la trajectoire devant un Konaté, spectateur. Sa tête puissante vient se fracasser sur le poteau.

22:08 - Bravo sans problème Après une percée de Théo Hernandez et un jeu avec Mbappé, le ballon change d'aile pour aller à droite sur Koundé. Le latéral tricolore laisse un rebond avant de piquer son centre. Sans élan, Giroud subit l'impact et sa tête en cloche est captée facilement sur sa ligne par Bravo.

22:06 - Giroud contré Kolo Muani percute depuis son côté droit et parvient à donner son ballon dans l'axe dans les pieds de Giroud. L'attaquant de l'AC Milan se retourne et arme du gauche mais Lichnovsky se jette pour dévier la tentative du Français. Derrière, Mbappé envoie sa frappe du gauche largement au-dessus du cadre.

22:06 - Reprise au Vélodrome Alexis Sanchez lance la seconde période en faveur du Chili, mené d'un but par l'équipe de France.