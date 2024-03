Benoit Bastien arbitre de OM - PSG, pourquoi les Marseillais ne sont pas contents

Benoît Bastien arbitrera le Classico de ce dimanche 31 mars. Il sera au sifflet de cette affiche pour la septième fois, et jusqu'ici, le bilan n'est pas à l'avantage des Marseillais.

Ce dimanche 31 mars se tiendra au stade Vélodrome le 107e Classico de l'histoire entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Le choc entre le leader du championnat parisien et son rival marseillais s'annonce intense, avec une formation de Jean-Louis Gasset qui va mieux ces dernières semaines et des Parisiens efficaces et invaincus en déplacement.

En attendant les compositions du choc, l'arbitre a été annoncé par la LFP. Ce sera Benoît Bastien qui sera au sifflet du Classique, pour la 8e fois de sa carrière. Il sera assisté de Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu sur les touches, de Marc Bollenger en quatrième arbitre et de Jérémie Pignard et Hamid Guenaoui à la vidéo.

Cette annonce n'est pas une bonne nouvelle pour les Marseillais. Les joueurs de la cité phocéenne n'ont en effet jamais gagné contre le PSG lorsque l'arbitre de 40 ans était aux manettes. Il a même été vivement critiqué par l'ancien président de l'OM Jacques-Henri Eyraud lors du Classico de 2018. Monsieur Bastien avait alors annulé le but égalisateur de Kostas Mitroglou pour une faute contestable sur Marquinhos. Au total, le bilan des Marseillais est de six défaites et un nul lors des Classico arbitrés par Benoît Bastien. Il a également arbitré trois fois l'OM cette saison, pour trois défaites (!) face à Monaco, Lens et l'Olympique Lyonnais. Au total, les Parisiens ont un bilan largement positifs lorsqu'ils sont arbitrés par Benoît Bastien (35 victoires, 6 nuls et 6 défaites), contrairement à l'OM (7 victoires, 10 nuls et 18 défaites). Il convient tout de même de remettre en perspective ces chiffres avec les résultats globaux des deux équipes. En effet, Benoît Bastien arbitre en général les plus grosses rencontres, et l'OM n'a pas beaucoup performé face aux top équipes de Ligue 1 ces dernières années.

En plus de l'arbitre, la liste des absents donne peu d'espoir aux Marseillais. Jean-Louis Gasset doit en effet faire face à de nombreuses blessures, et devra se débrouiller dimanche sans huit de ses joueurs : Bamo Meïté, Valentin Rongier, Amir Murillo, Samuel Gigot, Jean Onana, Pape Gueye, Ismaïla Sarr et Ulisses Garcia. Un coup dur pour l'entraineur marseillais, qui imaginais au contraire récupérer des joueurs avec la trêve internationale, "Il y a des gens dans le vestiaire qui méritent des jours de repos. On va récupérer, et on va essayer d'assurer au mieux le sprint final, dans le même état d'esprit qu'on a eu."