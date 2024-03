Buts, matchs joués... Quel bilan pour Alexis Sanchez depuis son départ de l'OM pour l'Inter ?

Alexis Sanchez a laissé un vide lors de son départ de l'OM et n'a pas forcément retrouvé sa place à l'Inter.

Le match amical entre la France et le Chili ce mardi 26 mars sera l'occasion pour les supporters marseillais de revoir sur la pelouse du Vélodrome un joueur qui a marqué la saison passée de l'OM : Alexis Sanchez. Joueur important de la saison 2022/2023 à Marseille, le Chilien n'a pas été conservé par Marcelino l'été dernier. Il est donc retourné à l'Inter Milan, qui l'avait prêté à l'OM durant la saison 2022/2023.

Depuis, le ciel s'est noirci pour l'ancien joueur du FC Barcelone et d'Arsenal. Avec seulement 841 minutes de jeu toutes compétitions confondues depuis août dernier, le joueur de 35 ans n'arrive pas à Marseille en pleine confiance. S'il a eu un peu plus de temps de jeu au mois de février avec trois titularisations, il a surtout profité des rotations dans l'effectif en raison de la Ligue des champions. Selon les informations de la presse italienne, l'Inter Milan n'a d'ailleurs pas prévu de prolonger son attaquant, barré par la concurrence de Marcus Thuram et de Lautaro Martinez. Déjà dans les rumeurs de transfert cet hiver, avec des offres venues de l'Arabie Saoudite, Sanchez ne devrait par rester à Milan au-delà de cet été.

Devant le but, Alexis Sanchez est également moins prolifique que les années précédentes. Alors qu'il avait trouvé 18 fois le chemin du but en 44 matchs avec l'Olympique de Marseille la saison passée, il n'a marqué que trois buts en vingt-cinq apparitions avec l'Inter, loin des 12 buts et 11 passes décisives de Marcus Thuram et des 26 buts de Lautaro Martinez.

Le Chilien profite donc de cette trêve internationale pour avoir à nouveau un peu de temps de jeu. Après 82 minutes contre l'Albanie vendredi dernier, il devrait de nouveau être aligné d'entrée de jeu au Vélodrome. D'ailleurs, l'accueil qu'il recevra ce mardi soir sera sûrement meilleur que celui des Parisiens de l'équipe de France, à cinq jours du Classico. En effet, malgré l'imbroglio autour de son départ à l'été dernier, il a plutôt laissé une bonne image dans la cité phocéenne. Il a également fait son retour à la Commanderie, le centre d'entrainement de l'OM, avec le Chili ce lundi 25 mars pour l'entrainement de l'équipe nationale et a recroisé quelques employés du club phocéen. Son retour est également attendu par les supporters, qui n'ont pas pu le saluer véritablement lors de son dernier match avec Marseille, contre Brest lors de la dernière journée du championnat 2022/2023, puisque son futur n'était pas encore décidé à ce moment.