1,5 million de personnes concernées par un piratage de la FFF, quelles sont les données volées ?

Un piratage massif de la FFF concerne 1,5 million de personnes.

Les piratages ne cessent d'augmenter depuis plusieurs semaines et cette fois, c'est la Fédération Française de Football qui est concernée par un piratage massif de données selon les informations de BFM TV ce mardi 26 mars. "Le 22 mars 2024, la fédération a appris que potentiellement 1,5 million de données de ses licenciés avaient été frauduleusement collectées" indique le parquet auprès du média.

Dans le détail, les données personnelles concernées sont le nom, le prénom, ainsi que l'adresse postale, l'adresse mail, l'âge et le club des joueurs de football. Les données des joueurs professionnels ne sont pas concernées. "Seules des données relatives aux demandes de licences des saisons 2022-2023 et 2023-2024 sont susceptibles d'être affectées. Les mots de passe, coordonnées bancaires, données médicales et photographies d'identité ne sont en revanche pas concernés (...) Comme le prévoit notamment le règlement général sur la protection des données (RGPD), la FFF informera individuellement l'ensemble des personnes concernées par cette violation de données personnelles. La FFF a également déposé plainte et signalé l'incident à la CNIL explique le site Cybermalveillance dans un communiqué cité par BFM TV.