PSG - Barcelone : après un match de folie, le Barça prend une option pour la qualification !

Dans un match à rebondissements, le PSG s'est incliné au Parc des Princes ce mercredi en quarts de finale de la Ligue des champions contre le FC Barcelone (2-3). Les Parisiens devront s'employer au retour mardi prochain pour rejoindre le dernier carré de la C1.

23:20 - Cinq ans La dernière fois que le Paris Saint-Germain a encaissé trois buts à domicile en Ligue des champions, c'était il y a cinq ans, et la défaite contre Manchester United en huitièmes de finale retour, en mars 2019.

23:15 - Mendes : "Ce n'est pas fini" En vue ce soir face au Barça malgré la défaite de son équipe, Nuno Mendes n'a pas caché sa déception au micro de Canal+ : "L'équipe a été bien dans le match. Elle a réussi à faire ce qu'on devait, malheureusement on ressort avec une défaite. Mais on a un autre match pour renverser la tendance. Ce sont les résultats qui comptent, on a un peu été déconnectés du match et c'est là qu'ils ont marqué. On a une semaine pour travailler avant le match retour. L'équipe est bien, tranquille. Ce n'est pas fini."

23:10 - Raphinha, un doublé au bon moment Double buteur ce soir pour le Barça, Raphinha est le premier joueur barcelonais à inscrire son premier but en Ligue des champions en quarts avec les Blaugranas. Le dernier à avoir réaliser cette performances était Yaya Touré face à Schalke 04, le 4 avril 2008. C'est également le premier joueur catalan à inscrire un doublé en phase à élimination directe depuis Lionel Messi contre Liverpool, en mai 2019.

23:05 - Marquinhos : "Des détails à corriger pour le match retour" Au micro de nos confrères de Canal+, Marquinhos est revenu sur la performance des Parisiens ce soir face au Barça : "Résultat logique? Je ne pense pas. On a eu des difficultés, c'est une équipe de très haut niveau en face. Ceux qui attendaient un match facile ne connaissent pas cette équipe de Barcelone. On a eu un match un peu trop ouvert. Dans le jeu, ils ont un milieu de terrain qui aime bien garder le ballon et changer de côté. On a eu des bons moments mais ce sont des détails qui font la différence. Un but sur corner, un but dans le dos... Ce sont des détails à corriger pour le match retour. Le coach fait toujours des ajustements très importants. Il faut faire attention à cette passe du gardien qui casse. Ils arrivaient à casser la ligne de pression avec une passe. On connaît notre force. On l'a fait à la Real Sociedad, il faut faire pareil."

23:00 - Fin de série En s'inclinant ce soir à domicile contre le FC Barcelone, le PSG voit sa série de 27 matchs sans défaite s'interrompre.

22:53 - Le PSG s'incline ! Défaite du Paris Saint-Germain au Parc des Princes ce mercredi soir. Les Parisiens se sont inclinés en quarts de finale aller de la Ligue des champions face au FC Barcelone (3-2). Pour le Barça, Raphinha a inscrit un doublé avant que Christensen n'offre la victoire aux Catalans. Les Parisiens avaient pris l'avantage au score en deuxième période après des réalisations d'Ousmane Dembélé et Vitinha.

22:51 - Le corner ne donne rien À vingt mètres, Kylian Mbappé tente sa chance pour la première fois depuis la 12e minute. Son tir est dévié par Ronald Araujo. Le corner qui suit ne donne rien.

22:50 - Le Barça souffle Le Barça respire. Après une louche de Dembélé, ter Stegen capte facilement le ballon.

22:48 - Ramos donne tout Après un centre de Barcola repoussé, Gonçalo Ramos se replie et anticipe une passe de Joao Felix. Il y a quatre minutes de temps additionnel.

22:47 - La main à la poche Deuxième joueur à être suspendu pour le match retour, Andreas Christensen est averti pour un acte d'anti-jeu sur Warren Zaïre-Emery dans le rond central. Dans la foulée, Lucas Beraldo commet une faute similaire sur Koundé et écope d'un carton jaune, tout comme Fermin, auteur de contestations.

22:46 - Mbappé trop court Après une faute barcelonaise au centre du terrain, les Parisiens jouent vite sur Barcola. Le ballon arrive jusqu'à Dembélé sur le côté gauche qui crochète avant de centrer pour Mbappé qui est trop court pour reprendre de la tête. L'attaquant parisien était hors-jeu.

22:44 - Ramos entre en jeu Pour les dernières minutes de la rencontre, Gonçalo Ramos prend la place de Fabian Ruiz, tandis que Fermin Lopez remplace Ilkay Gundogan.

22:42 - Vitinha se plaint Aux abords de la surface, Vitinha trouve Ousmane Dembélé qui lui remet d'une louche. Le Portugais semble retenu mais Anthony Taylor ne siffle pas faute. La VAR a été demandée pour vérifier l'action.

22:40 - Carton pour Cubarsi Une faute maligne de Pau Cubarsi freine la contre-attaque parisienne. Pour avoir retenu Bradley Barcola, le jeune défenseur écope d'un carton jaune.

22:36 - Christensen climatise le Parc ! Après les entrées barcelonaises, Mendes dégage en corner après un centre de Joao Felix. Sur le coup de pied de coin, Christensen se retrouve seul dans les six mètres et place sa tête. Gianluigi Donnarumma peut s'en vouloir, le portier avait la place et l'envergure de mettre les poings.

22:34 - Nouveaux remplacements À un quart d'heure de la fin, Raphinha et Frenkie De Jong sont remplacés par Ferran Torres et Christensen.

22:33 - Le poteau de Dembélé ! Ousmane Dembélé proche du doublé ! Après une superbe récupération haute des Parisiens, Vitinha lance Dembélé. En première intention, l'ailier buteur enroule du droit à ras-de-terre mais ça heurte la base extérieure du poteau gauche de ter Stegen.

22:32 - Felix enchaîne Après une récupération barcelonaise, le ballon arrive jusqu'aux pieds de Joao Felix qui contrôle avant d'enrouler sa frappe. Donnarumma capte facilement.

22:29 - Araujo sauve le Barça Après une combinaison avec Vitinha et Zaïre-Emery, Barcola se présente seul face à ter Stegen. L'ailier frappe après deux contrôles mais Araujo tacle et repousse le ballon.

22:28 - Donnarumma vigilant Raphinha a choisi le côté ouvert mais Gianluigi Donnarumma se couche bien.

22:27 - Vitinha proche du deuxième carton jaune Après un premier avertissement reçu il y a quelques instants pour un pied haut, Vitinha a fait un croche-pied involontaire sur Lewandowski. Coup franc pour le Barça à vingt-cinq mètres des cages de Donnarumma.

22:25 - Le Barça reprend le contrôle Après un début de seconde période cauchemardesque, le Barça reprend le contrôle du ballon grâce à son chef d'orchestre, Pedri.

22:20 - Doublé de Raphinha Quel ballon de Pedri ! Pour son premier ballon, le milieu espagnol adresse une superbe passe par-dessus les défenseurs du PSG pour Raphinha. Dans sa course, le Brésilien reprend en une touche du gauche et trompe Donnarumma !

22:19 - Triple changement À l'heure de jeu, Joao Felix et Pedri remplacent Lamine Yamal et Sergi Roberto pour le Barça. Côté parisien, Warren Zaïre-Emery prend la place de Kang-In Lee.