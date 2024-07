Calendrier de l'Euro 2024 : le tableau des 1/2 finale à télécharger

Le calendrier de l'Euro 2024 est à télécharger en format PDF pour pouvoir l'imprimer et l'afficher ! Découvrez le tableau de la phase finale avec toutes les affiches, les dates et horaires...

L'Euro 2024 approche déjà de son terme. C'est l'heure des quarts de finale vendredi 5 et samedi 6 juillet avec quatre matchs dont deux gros chocs entre l'Espagne et l'Allemagne, les deux équipes favorites de la compétition après 3 semaines et le Portugal face à la France, dans un duel d'outsiders. Les deux vainqueurs s'affronteront dans une demi-finale très attendue le 5 juillet prochain. De l'autre côté, on retrouve une nouvelle fois l'Angleterre, au rendez-vous des quarts de finale, qui affronte la surprenante équipe de Suisse, toujours au rendez-vous des quarts, trois ans après son exploit face aux Bleus. Le vainqueur sera opposé aux Pays-Bas ou la Turquie.

Télécharger le calendrier de l'Euro 2024 de foot

Voici toutes les affiches des quarts de finale et des demi-finales.