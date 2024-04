DIRECT. Real - Barça : scandale au Bernabeu, suivez le match

Bien entré dans le match mais repris par un but sur penalty de Vinicius, le FC Barcelone accroche le Real Madrid dans un Clasico où il peut s'estimer léser après le but refusé à Yamal.

22:21 - Camavinga ne se livre pas Yamal prend le dessus en vitesse sur Camavinga mais le Français ne démonte pas et par son placement, réussit à rester entre le Catalan et sa surface avant de le stopper.

22:20 - Koundé en maîtrise Servi à gauche par Modric, Vinicius se lance et cherche à déstabiliser Koundé par ses appuis mais l'international français est solide et anticipe bien les mouvements du Madrilène pour s'interposer.

22:18 - Bellingham de loin Après un bon travail de récupération et de projection de Modric, Bellingham se sert de l'appel à sa gauche de Vinicius pour travailler son défenseur, feinter la frappe du droit pour revenir pied gauche et enrouler de 20 m. Ter Stegen capte sans peine.

22:15 - Un changement à la pause pour le FC Barcelone Après avoir été contraint de faire entrer Pedri juste avant la pause, Xavi a profité du retour aux vestiaires pour changer son organisation et sortir Christensen, pour lancer Fermin.

22:14 - Yamal sollicite Lunin Yamal continue à faire souffrir Camavinga avec sa vitesse. L'ailier blaugrana repique et à l'angle droit de la surface enroule avec son pied gauche. C'est trop au centre et Lunin capte.

22:13 - Reprise à Santiago-Bernabeu Le Clasico reprend à Santiago-Bernabeu avec le Real Madrid qui relance les débats.

21:57 - Un Clasico disputé (1-1) C'est la pause à Santiago-Bernabeu et le Real Madrid et le FC Barcelone regagnent les vestiaires sur un score nul (1-1). Les Catalans ont le mieux commencer avec un but de Christensen sur corner, profitant d'une sortie ratée de Lunin. Derrière, Cancelo a laissé passer Lucas Vazquez qui a obtenu un pénalty pour une faute de Cubarsi et que Vinicius s'est chargé de transformer. Un coup dur pour les Blaugranas qui ont ensuite cru marquer un second but par Yamal mais faute de goal line technology et d'images nettes à la vidéo, les arbitres ont refusé la réalisation de l'ailier barcelonais. Une situation qui va faire couler beaucoup d'encre. Enfin, juste avant la pause, De Jong a été contraint de sortir sur blessure, touché à la cheville droite. Un premier acte dense entre deux équipes au niveau similaire.

21:56 - Pedri entre en jeu A la 45+6, Xavi est contraint d'effectuer son premier changement pour finir la première période à 11 contre 11. C'est Pedri qui entre pour suppléer De Jong, blessé.

21:54 - De Jong sort sur civière De Jong s'est relevé mais ne peut pas sortir par lui-même. Le Néerlandais est obligé de quitter la pelouse sur une civière, à son grand désarroi.

21:53 - De Jong blessé ? En voulant s'opposer à une frappe de Valverde, De Jong subit l'impact sur sa cheville droite et reste au sol. Le Néerlandais grimace de douleur et se prend la tête dans les mains. Son match semble terminé.

21:51 - Christensen se manque et se rattrape Christensen perd le ballon bêtement à 25 m de son but, pressé par Bellingham. Vinicius se projette avec et peut aller au but seul. Le Brésilien la joue finalement collectif en voulant servir à sa gauche Rodrygo. Une erreur puisque son service est trop mou et permet à Christensen de se jeter et de sauver la situation.

21:50 - Temps additionnel : 4 minutes Il y aura quatre minutes de temps additionnel dans cette première période entre le Real Madrid et le FC Barcelone.

21:49 - Juste au-dessus pour Gündogan A 20 m dans l'axe gauche, Gündogan tente le coup franc direct mais son ballon brossé du droit ne retombe pas assez vite et finit sa course sur le filet derrière la transversale de Lunin.

21:48 - Modric trop timide Rodrygo s'appuie sur Bellingham mais ne parvient pas à emmener le ballon sur la remise. Cela profite à Valverde qui décale dans l'axe, à l'entrée de la surface, Modric dont le tir du droit est enroulé et trop timide pour inquiéter Ter Stegen.

21:44 - Rodrygo trop court A la réception d'un renversement de jeu à gauche, Rodrygo brosse un centre de l'extérieur du droit. Au premier poteau, Rodrygo passe devant Cubarsi et se jette mais est trop juste pour couper la trajectoire.

21:43 - Le Real en souffrance sur corner Raphinha enroule son corner depuis la droite et personne ne le coupe au premier poteau. Derrière, Camavinga se rate de la tête mais cela ne prête pas à conséquences. Les Merengues sont en grande difficulté sur les corners adverses.

21:42 - Bonne sortie de Lunin Sur un centre enroulé de Cancelo, Lunin s'impose en quittant sa ligne et dégage du poing devant Lewandowski. Corner à venir pour le FC Barcelone.

21:39 - Raphinha ne cadre pas A la limite de la surface à l'angle droit, Raphinha se charge du coup franc obtenu par Yamal et envoie le ballon au-dessus de la transversale de Lunin.

21:37 - Carton jaune pour Camavinga Dans son dos, Camavinga ne voit pas le départ d'Yamal, parfaitement servi dans sa course par Gündogan. Le latéral français se replie et crochète le pied de l'ailier catalan. Faute à la limite de la surface, et carton jaune logique.

21:36 - Yamal cherche le penalty Yamal s'est remis dans son match et continue de provoquer ballon au pied. Il tente de déborder Camavinga qui se jette. L'ailier blaugrana se laisse tomber dans la surface mais l'arbitre ne se laisse pas avoir.

21:35 - But refusé à Yamal ! Après plusieurs minutes de tergiversation, les arbitres vidéo estiment que le ballon n'est pas entré complètement et refusent d'accorder le but à Yamal. Les Barcelonais sont ulcérés.

21:33 - But d'Yamal ? Raphinha enroule son corner et avant le premier poteau, Yamal dévie de l'extérieur du gauche. Cela surprend tout le monde et Lunin se jette comme il peut pour repousser mais le ballon semble avoir franchi la ligne. L'arbitre n'a pas l'aide de la goal line technology et indique un corner. Arbitrage vidéo en cours.

21:30 - Valverde joue les pompiers Côté droit, Camavinga se laisse déborder par Yamal. L'ailier catalan centre en retrait et voit Valverde repoussé le ballon. Koundé jaillit mais l'Uruguayen et met en corner.

21:29 - Lewandowski au-dessus Le FC Barcelone continue à se montrer dangereux sur corner. Cette fois, Lewandowski s'impose dans les airs face à Tchouaméni mais ne domine pas assez le ballon pour le rabattre. Sa tentative passe au-dessus. Lunin n'a pas bougé de sa ligne.