Pourquoi Didier Deschamps peut sélectionner 26 joueurs pour l'Euro ?

Le sélectionneur de l'équipe de France a le droit de sélectionner 26 joueurs pour disputer l'Euro et voici pourquoi.

Didier Deschamps va dévoiler la liste pour l'Euro 2024 ce jeudi 16 mai dans le JT de 20h de TF1. Deux ans après la Coupe du monde au Qatar et la finale perdue face à l'Argentine, l'équipe de France est l'un des grands favoris de la compétition. Dans une poule homogène avec l'Autriche, la Pologne et surtout les Pays-Bas, l'équipe de France devra assurer l'essentiel lors de la première partie de la compétition avant une montée en puissance obligatoire lors de la phase finale.

Pour cette compétition, la liste des joueurs ne devrait pas comporter de grosses surprises avec une certaine continuité par rapport aux derniers rassemblements. Quelques incertitudes subsistent tout de même et notamment en attaque avec la présence ou non de l'attaquant du PSG Bradley Barcola à la place de Moussa Diaby. La seule grosse surprise pourrait être une liste élargie avec 26 noms et non 23.

Le 3 mai dernier, les membres du comité exécutif de l'UEFA ont décidé d'élargir de 23 à 26 joueurs les listes des sélections nationales pour le prochain Euro. La commission des compétitions pour les équipes nationales de l'UEFA s'était pourtant prononcée à une très courte majorité pour un élargissement de 23 à 26 joueurs. Philippe Diallo, président de la FFF était contre cette augmentation sauf si tous les joueurs pouvaient être utilisés à chaque rencontre, sans avoir à en laisser en tribune. Sur ce point, la France a donc obtenu satisfaction. La raison de cette augmentation est d'ailleurs assez simple, l'UEFA ayant simplement décidé d'augmenter le nombre de joueurs en raison des calendriers surchargés.