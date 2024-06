DIRECT. Euro 2024 : la prise de position très forte de Mbappé sur les extrêmes

En conférence de presse, le capitaine de l'équipe de France a pris une position très forte face à la montée des extrêmes.

En direct

17:56 - Les derniers mots de Deschamps sur le contexte politique FIN DU DIRECT. "On représente tout ce qui est la mixité, l'union, la diversité, la solidarité, tout ce qu'on peut. Je suis déconnecté. Si vous m'attaquez en frontal, je vais vous répondre. Nous, on est unis, on fera tout pour le rester. Je suis sélectionneur, j'ai une position que j'ai toujours eu. Je sais ce qu'il se passe dans notre pays" a de nouveau expliqué Didier Deschamps.

17:45 - Enfin une question sur le foot "Le premier match est très important, pas décisif. Commencer par une victoire, il n'y a rien de mieux, ça vous met dans une bonne position, même si l'Autriche pense pareil. Bien négocier ce premier match, ça nous mettrait dans une bonne position. Mais il n'y a pas une seule vérité, regardez l'Argentine (...) L'Autriche a cette force, elle utilise bien la verticalité dans le jeu. Il faudra être prêt pour obtenir le résultat qu'on veut."

17:35 - Deschamps : "Il y a un devoir civique, il est important" "Il y a des discussions autour de la politique, à titre personnel, je ne peux que suivre ce qui me semble le plus important. Il y a un devoir civique pour les citoyens français, il est important" a enfin conclu Didier Deschamps.

17:30 - Deschamps : "Tout le monde a sa propre analyse" "Tout le monde a sa propre analyse. Peu importe ce qu'on dit, il y aura des avis différents. Ce sont des footballeurs mais ce sont des citoyens français et ils ne sont pas en dehors de la situation que vit la France. Il n'y a pas de conseil à donner, il y a la liberté de dire les choses avec leurs mots, leur sensibilité. J'ai beaucoup de choses à gérer avec le match de demain" a expliqué le sélectionneur de l'équipe de France.

17:23 - Mbappé : "il ne faut pas être deconnecté" "Le match de demain est important, mais une situation est plus importante que le match de demain. On l'a préparé le mieux possible. Il ne faut pas être déconnecté du monde et demain on sera là pour défendre les couleurs de notre pays. C'est une situation différente et on doit s'adapter."

17:22 - Mbappé partage le message de Thuram "Je partage les mêmes valeurs que Marcus. Je suis avec lui, il n'est pas allé trop loin. On est toujours dans un pays qui a la liberté d'expression. Il a donné son avis, je me range avec lui" a lancé le capitaine des Bleus.

17:20 - Mbappé fait barrage contre l'extrême droite (2/2) "J'ai envie de m'adresser au peuple français. On est une génération qui peut faire la différence. Les extrêmes sont au portes du pouvoir, on a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. J'appelle tous les jeunes à aller voter, de prendre conscience de l'importance de la situation. J'espère que ma voix va porter un maximum. Je fais confiance à tous les Français, chaque voix compte. j'espère qu'on sera encore fier de porter ce maillot le 7 juillet."

17:19 - Mbappé fait barrage contre l'extrême droite (1/2) "On est dans un moment crucial dans l'histoire de notre pays, une situation inédite. Il faut savoir faire la part des choses et avoir le sens de nos priorités. On est des citoyens, on ne doit âs être déconnecté du monde qui nous entoure. On sait qu'on est dans une situation importante pour notre pays, une situation inédite."

10:08 - Le programme de l'Euro ce dimanche avec trois nouveaux matchs Après la large victoire de l'Espagne face à la Croatie (3-0) puis le succès du tenant du titre italien face à l'Albanie samedi soir (2-1), deux autres favoris, les Pays-Bas et l'Angleterre, entrent en lice ce dimanche lors d'une journée à nouveau marquée par trois rencontres. A 15 heures, les Pays-Bas, principal rival des Bleus dans leur poule, ouvrent le bal face à la Pologne à Hambourg.

A 18 heures, le Danemark affronte la Slovénie à Stuttgart.

Enfin à 21 heures, l'Angleterre défie la Serbie à Gelsenkirchen.

10:05 - Bajrami auteur samedi soir du but le plus rapide de l'histoire de l'Euro En profitant d'une erreur grossière de Federico Dimarco, Nedim Bajrami a ouvert le score après 23 secondes de jeu seulement samedi soir lors de la rencontre Italie-Albanie. Si les Italiens sont revenus à hauteur puis ont pris l'avantage dès la 16e minute pour s'imposer 2-1, l'Albanais est entré dans l'histoire en inscrivant le but le plus rapide de l'histoire d'un Euro. Le précédent record datait de 2004 lors de l'Euro au Portugal. Le Russe Dmitri Kirichenko avait ouvert le score après 76 secondes de jeu face à la Grèce. Les Italiens auront peut-être noté que le vainqueur final de cette édition 2004 était justement la Grèce, signe qu'un départ manqué peut avoir d'heureuses conséquences.

15/06/24 - 19:40 - L'Italie lance son Euro L'Italie va lancer son Euro, lui le tenant du titre. Après une Coupe du monde loupée, les Italiens seront attendus pour leur premier match face à l'Albanie. Les deux équipes se sont affrontées quatre fois, toutes depuis novembre 2014, et les Azzurri ont remporté tous ces matchs.