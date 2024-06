DIRECT. Euro 2024 : de bonnes nouvelles pour les Bleus

10:05 - Un français au sifflet pour le match d'ouverture

Pour ce premier match de la compétition, c'est l'arbitre français Clément Turpin qui officiera sur le pelouse de l'Allianz Arena de Munich. C'est la troisième participation du Français à un championnat d'Europe, après 2016 et 2020. Si Clément Turpin n'a jamais arbitré l'Ecosse dans une compétition internationale, les Allemands ont déjà eu affaire à lui lors de l'Euro 2016 en phase de groupe. Opposée à l'Irlande du Nord, Allemagne s'était imposé 1-0 dans un match sans le moindre carton distribué. Âgé de 42 ans, Clément Turpin est un arbitre d'expérience qui a déjà officié au plus haut niveau européen et international. Il était notamment au sifflet lors de la finale de la Ligue Europa en 2021 et pour la finale de la ligue des champions 2022.