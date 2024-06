Allemagne - Ecosse : à domicile, la Mannschaft se balade pour son entrée en lice, le résumé du match

23:30 - Le résumé du match !

Une entrée idéale ! Pour ses débuts dans son Euro 2024 à domicile, l'Allemagne s'est brillamment imposée face à l'Ecosse (5-1). Après un début de match à sens unique, la Mannschaft a fait la différence dès les premières minutes de jeu. À la 10e minute, Joshua Kimmich trouve l'espoir Florian Wirtz à l'entrée de la surface écossaise. Le milieu frappe du droit en première intention et croise son tir. Gunn manque sa parade et dévie le ballon sur son poteau rentrant droit (1-0, 10e). Neuf minutes plus tard, Kroos trouve la faille dans l'entrejeu et sert Gundogan. Le capitaine décale à Havertz dans la profondeur qui temporise avant de passer le ballon à Musiala. Le milieu offensif fait une feinte de corps avant d'envoyer un missile dans les cages de l'Ecosse (2-0, 19e). Début de rencontre idyllique pour les joueurs de Julian Nagelsmann. Acculée, l'Ecosse n'arrive pas à sortir du pressing allemand. Avant la mi-temps, Gundogan est fauché dans la surface avant qu'il tentait de frapper. Après visionnage vidéo, Clément Turpin exclut directement Porteous, auteur du tacle dangereux sur la cheville du capitaine allemand. Dans la foulée, le penalty est transformé par Kai Havertz (3-0, 45+1e).

Au retour des vestiaires, la cadence est la même sur la pelouse de l'Allianz Arena. Julian Nagelsmann procède à ses premiers remplacements avec les entrées en jeu de Pascal Gross, Niclas Fullkrug et Leroy Sané notamment. Le second nommé est le premier à se mettre en vue sur le terrain. À la 68e minute de jeu, il profite d'un mauvais contrôle de Gundogan pour récupérer le cuir en envoyer un missile dans la lucarne gauche de Gunn (4-0, 68e). La fête était au rendez-vous avant le but contre-son-camp de Rudiger sur un coup-franc anodin (4-1, 87e). Entré en jeu, Emre Can a parachevé la marque d'une frappe enroulée à l'entrée de la surface écossaise (5-1, 90+3e). En l'emportant ce soir, l'Allemagne fait déjà un grand pas vers la qualification pour les huitièmes de finale de l'Euro 2024 alors que l'Ecosse va devoir réagir dès mercredi.