DIRECT. Italie - Albanie : les Italiens réagissent, suivez le match

Surprise par le but le plus rapide de l'histoire de l'Euro, l'Italie a rapidement retourné la situation face à l'Albanie ce samedi soir à Dortmund. Suivez cette rencontre du groupe B en direct commenté en notre compagnie.

En direct

21:55 - L'Italie a bien réagi Après avoir encaissé le but le plus rapide de l'histoire de la compétition, l'Italie ne s'est pas écroulée et a rapidement renversé la tendance grâce à deux joueurs de l'Inter. Suite à une combinaison sur corner, Bastoni a d'abord égalisé avant que Barella ne marque d'une belle demi-volée pour permettre à l'Italie de mener 2-1 à la pause.

21:49 - C'est la pause ! L'Italie mène devant l'Albanie (2-1) M. Zwayer renvoie les 22 acteurs aux vestiaires ! L'Italie s'est fait peur mais mène à la pause contre l'Albanie (2-1). Bajrami avait donné l'avantage aux siens en marquant le but le plus rapide de l'histoire de l'Euro après 23 secondes de jeu, avant que Bastoni (11e) puis Barella (16e) ne permettent à la Nazionale de repasser devant.

21:46 - Trois minutes de temps additionnel M. Zwayer accorde trois minutes de temps additionnel dans cette première période entre l'Italie et l'Albanie à Dortmund.

21:45 - Asani tire de loin ! Asani récupère le ballon dans une bonne position après un coup franc en faveur de l'Albanie. Mais à 30 mètres du but, son tir passe largement à côté du but gardé par Donnarumma.

21:43 - L'Albanie souffre Les Albanais sont en souffrance depuis plusieurs minutes et passent leur temps à courir après le ballon. Les séquences de conservation de ballon sont rares pour les joueurs de Sylvinho.

21:40 - Scamacca tombe sur Strakosha ! Les Italiens prennent le dessus dans cette rencontre. Scamacca est trouvé dans la surface dans un angle fermé et reprend en force après un contrôle un peu long. Strakosha bouche bien son angle et détourne en corner du pied.

21:37 - Chiesa reprend sa place Le jeu a été interrompu par l'arbitre pour soigner Federico Chiesa, qui se plaint d'un coup reçu derrière le mollet. Mais l'ailier de la Juve reprend finalement sa place sur la pelouse.

21:35 - Frattesi sur le poteau ! Quelle occasion pour l'Italie ! Après une récupération haute, Scamacca trouve une passe géniale pour Frattesi dans un angle fermé. Le joueur de la Juve pique son ballon mais Strakosha détourne sur son poteau !

21:34 - L'Albanie défend très bas Sylvinho a décidé de faire descendre son bloc assez bas dès que l'Italie passe le milieu du terrain. Son équipe passe en 5-3-2 voire en 6-2-2 par certains moments.

21:31 - Chiesa fait des dégâts Federico Chiesa est en jambes sur son côté droit et fait de nombreuses différences depuis le début de la rencontre. Plusieurs Italiens sont très bons jusqu'à présent, comme Barella et Calafiori également.

21:28 - L'Italie calme le rythme Après 25 minutes jouées à un rythme élevé, les Italiens tentent de calmer cette rencontre, tandis que les Albanais semblent connaître une première baisse de régime.

21:25 - Jorginho manque sa passe Après un bel effort de Barella sur le côté gauche, Jorginho veut rejouer en profondeur avec lui mais le milieu de l'Inter ne s'y attendait pas du tout. Le ballon sort directement en sortie de but.

21:22 - Premier carton jaune, pour Pellegrini Lorenzo Pellegrini écope du premier carton jaune de la rencontre pour une faute grossière sur Broja, l'attaquant albanais de Chelsea. L'arbitre allemand n'hésite pas et c'est logique.

21:21 - L'Italie n'aura pas douté longtemps Après ce but encaissé après seulement 23 secondes de jeu, l'Italie ne s'est pas écroulée et a rapidement réagi. Il aura fallu quinze minutes aux joueurs de Luciano Spalletti pour prendre l'avantage grâce à ces buts de Bastoni (11e) et de Barella (16e).

21:18 - BUT ! Barella donne l'avantage à l'Italie (2-1) L'Italie reprend déjà l'avantage dans cette rencontre ! Sur un ballon mal repoussé par la défense albanaise, Barella reprend de l'extérieur du pied en demi-volée et catapulte le ballon dans le petit filet de Strakosha, qui ne peut rien faire. 2-1 pour l'Italie après 17 minutes de jeu ! Quelle réaction.

21:15 - Ce but a calmé les supporters albanais Le but italien inscrit par Alessandro Bastoni a calmé les supporters albanais présents dans les tribunes à Dortmund. Mais a surtout remis l'Italie dans le droit chemin dans ce match après un début catastrophique.

21:11 - BUT pour l'Italie ! Bastoni égalise (1-1) L'Italie n'aura pas douté longtemps ! Sur un corner joué à deux, Pellegrini combine avec Dimarco et centre ensuite au deuxième poteau où Bastoni surgit pour tromper Strakosha d'une tête puissante. 1-1 entre l'Albanie et l'Italie après 11 minutes de jeu !

21:10 - Un but historique pour Bajrami Bajrami vient d'inscrire le but le plus rapide de l'histoire de l'Euro ce soir face à l'Italie, après seulement 23 secondes de jeu.

21:09 - Premiers corners pour l'Albanie L'Albanie se procure un premier corner dans ce match sur le côté gauche du terrain. La défense italienne repousse mais le ballon est envoyé en corner par Jorginho. Le second corner est cette fois mieux renvoyé, par Di Lorenzo, mais la Nazionale ne semble pas sereine.

21:06 - Les Albanais survoltés Déjà largement acquis à la cause albanaise, le Signal Iduna Park s'est enflammé depuis le but de Bajrami dès la première minute de jeu. C'est très, très bruyant à Dortmund et l'Albanie joue quasiment à domicile.

21:03 - Pellegrini manque le cadre L'Italie est tout proche de réagir rapidement sur l'action qui suit mais Pellegrini ne parvient pas à trouver le cadre sur un centre venu de la droite.

21:02 - BUT ! L'Albanie surprend l'Italie d'entrée (0-1) ! L'Albanie prend l'avantage dans cette rencontre dès les premières secondes. Après une touche trouvée dans le camp italien par l'Albanie, Dimarco veut relancer plein axe mais envoie le ballon trop mollement. Bajrami surgit pour récupérer, crocheter Bastoni et tromper Donnarumma dans un angle fermé d'une frappe puissante. 1-0 pour l'Albanie après une minute de jeu !

21:01 - C'est parti entre l'Italie et l'Albanie ! L'arbitre allemand Felix Zwayer siffle le coup d'envoi de cette rencontre du groupe B entre l'Italie et l'Albanie à Dortmund ! Ce sont les Albanais qui engagent dans cette première période.

20:57 - Place à l'hymne italien Après l'hymne albanais repris en coeur par de nombreux supporters albanais présents dans le stade de Dortmund, place à l'hymne italien désormais.