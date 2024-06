Italie - Albanie : suivez l'entrée en lice des Italiens

Dans un groupe B relevé, l'Italie affronte l'Albanie pour son premier match à l'Euro 2024, avec l'interdiction de faire un faux pas dans l'optique de la qualification.

Après l'Allemagne, l'Espagne et la Croatie, c'est au tour de l'Italie de disputer son premier match dans cet Euro 2024, au deuxième jour de la compétition. Les Italiens, qui devront ensuite affronter les Espagnols puis les Croates, débutent face à l'adversaire a priori le plus faible du groupe B : l'Albanie. Dans ce "groupe de la mort", la Nazionale se doit de réussir son entrée en lice afin de ne pas hypothéquer ses chances de qualification pour la suite du tournoi. Mais attention à ne pas prendre de haut les Albanais, entraînés par un homme passé par la Ligue 1, le Brésilien Sylvinho, éphémère coach de l'Olympique lyonnais lors de la saison 2019-2020.

Deuxième participation pour l'Albanie

Pas vraiment désignée parmi les équipes favorites à la victoire finale dans cet Euro 2024, l'Italie est pourtant tenante du titre dans cette compétition. Les Italiens avaient remporté l'Euro 2020 (disputé en 2021 en raison du Covid-19) à Wembley face au pays hôte, l'Angleterre, au bout de la séance de tirs au but (1-1, 3 t.a.b. à 2). Mais depuis, la Nazionale n'a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, pour la deuxième fois d'affilée après avoir déjà manqué la Coupe du monde 2018 en Russie. L'équipe italienne a même eu du mal à se qualifier pour cet Euro, terminant loin derrière l'Angleterre et à égalité avec l'Ukraine dans son groupe de qualifications. De son côté, ce n'est que la 2ème fois de son histoire que l'Albanie participe à un Euro, après avoir été éliminée d'entrée à l'Euro 2016. Mais la sélection albanaise a marqué les esprits lors des éliminatoires en prenant la première place de son groupe devant la République Tchèque et la Pologne.

Donnarumma titulaire

Nommé à la tête de l'Italie l'été dernier après avoir remporté le championnat italien avec Naples, Luciano Spalletti a fait de nombreux tests lors des derniers mois et il est assez difficile de prévoir l'équipe (et même le système) qu'il alignera ce soir face à l'Albanie, même pour la presse transalpine. Une chose est sûre, le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma débutera dans le but. Le onze de départ probable de l'Italie: Donnarumma - Cambiaso, Darmian, Buongiorno, Bastoni, Dimarco - Barella, Jorginho - Frattesi, Scamacca, Chiesa. Du côté albanais, Sylvinho devrait pouvoir compter sur son défenseur Ismajli, de retour de blessure. Le onze de départ probable de l'Albanie: Berisha - Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj - Ramadani, Asllani - Asani, Bajrami, Seferi - Broja.

L'Italie grande favorite

Cette rencontre, dont le coup d'envoi sera donné à 21 heures ce samedi 15 juin, sera diffusée en clair à la télévision française par M6, mais aussi par la chaîne payante beIN Sports. C'est l'Allemand Felix Zwayer qui sera chargé d'arbitrer ce match. Dans cette rencontre au sommet de l'Euro 2024, la Nazionale est logiquement donnée favorite par les différents sites de paris sportifs. La côte pour une victoire italienne oscille entre 1,3 et 5 tandis que celle d'une victoire albanaise se situe presque à 10. La côte pour un match nul est d'environ 5.