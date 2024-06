Serbie - Angleterre : déjà un véritable test pour les Anglais

Parmi les grands favoris de la compétition, les hommes de Gareth Southgate entament ce soir leur EURO face à la Serbie à Gelsenkirhcen, dans le cadre de la deuxième rencontre du Groupe C.

Finalistes de la précédente édition (face à l'Italie en 2021), les Three Lions entament ce soir leur tournoi au stade Arena AufSchalke de Gelsenkirchen (21 heures) face à la Serbie. C'est d'entrée un véritable test pour les coéquipiers de Jude Bellingham face à une équipe Serbe qui n'a pas vraiment brillé lors des qualifications, mais qui reste difficile à manier quand elle n'est pas favorite.

Dernier défi de Garteh Southgate

Le sélectionneur anglais dont le contrat avec la Fédération se termine en décembre 2024, entame aujourd'hui sa quatrième grande compétition à ce poste. Le bilan comptable est même très satisfaisant depuis sa prise des fonctions en 2016 (Demi finaliste de la Coupe du Monde en 2018, finaliste de l'EURO 2021 puis quart de finaliste du mondial qatarien en 2022). Hélas, comme tout entraîneur national sans titre majeur, il hérite constamment des critiques des médias sur le fonds de jeu, les joueurs choisis et de sa capacité à transcender un effectif qui a les atouts pour atteindre le dernier palier. Le dernier match amical perdu à Wembley face à l'Islande (0-1) a apporté beaucoup de doutes après une brillante campagne qualificative (20 points sur 24). Pour espérer une prolongation de contrat, Southgate doit donc viser le titre tant espéré.

Bellingham, un Ballon d'Or en jeu.

Malgré les absences remarquées de Rashford et Grealish, l'Angleterre se présente dans cet EURO dans la peau d'un des trois grands favoris de la compétition. La majorité des titulaires ont acquis l'expérience nécessaire de ces grands rendez vous, les vieux briscards comme Kane, Stones, Walker comme les moins jeunes dont Foden, Saka, Rice et Bellingham. Ce dernier, vainqueur de la Ligue des Champions il y a quelques semaines avec le Real, n'a pas caché ses ambitions pour le Ballon d'Or. Cela passe par un parcours sans faute en Allemagne et notamment ce soir face à la Serbie. Un adversaire qui n'a plus disputé un EURO depuis l'édition 2000 (Les Serbes et les Monténégrins composaient la sélection de RF Yougoslavie)

Guehi déjà installé défense

Pour cette entrée dans le tournoi, Southgate devrait s'appuyer sur une attaque tranchante avec Harry Kane en pointe devant Fode, Saka et Bellingham. Pickford garde les buts devant une défense à quatre élements où Marc Guehi a déjà pris ses marques à côté de Walker, Stones et Trippier. Le défenseur de Crystal Palace devra donc faire oublier Harry Maguire, en méforme depuis quelques saisons. Dans l'entre-jeu, il reste une incertitude entre Gallagher et Alexander Arnold pour accompagner Declan Rice. Du côté serbe, Stojkovic fera confiance à son onze habituel avec le duo Mitrovic-Vlahovic en attaque. Cette rencontre sera arbitrée par l'expérimenté Daniele Orsato (Italie)

Quelles compositions probables ?

Le onze possible de l'Angleterre: Pickford - Walker, Stones, Guéhi, Trippier - Gallagher (Alexander Arnold), Rice, Saka, Bellingham, Foden - Kane

Le onze possible de la Serbie: Milinkovic-Savic - Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic - Zivkovic, S Milinkovic-Savic, Lukic, Kostic, Tadic - Mitrovic, Vlahovic

Sur quelle chaîne regarder le match ?

La rencontre sera diffusée en clair sur TF1 (début de match à 21 heures). Pour ceux qui sont abonnés, vous pouvez aussi suivre le match sur BeinSports qui retransmettra l'ensemble de la compétition.

Les différentes côtes