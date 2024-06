Portugal - République Tchèque : Roberto Martinez dévoile ses ambitions élevées pour le Portugal

Ce mardi soir, le Portugal débute son Euro 2024 face à la République tchèque. Avant la rencontre, le sélectionneur Roberto Martinez a dévoilé les ambitions de la Seleçao, qui espère aller au bout de cet Euro.

Ce soir, le Portugal fait son entrée en lice dans cet Euro 2024 contre la République tchèque. À la Red Bull Arena de Leipzig, les Portugais espèrent frapper fort.

Les ambitions élevées du Portugal

Face à la République Tchèque ce soir, le Portugal espère bien débuter son Euro 2024 après une campagne de qualification idéale ponctuée par dix victoires en autant de rencontres. Pour Roberto Martinez, l'enjeu est différent désormais. En conférence de presse, le sélectionneur porutgais a souligné les différences avec le championnat d'Europe : "C'est une nouvelle période qui s'ouvre, avec la compétition. Nous avons trois matchs. La compétitivité du vestiaire est plus grande que lors des qualifications. Nous avons de nouveaux joueurs, qui ont montré un très bon niveau. Maintenant, on doit bien travailler. Le talent est là, c'est un fait, mais nous devons montrer de la force sans le ballon, montrer nos ressources psychologiques, que l'on peut faire face à l'adversité. On est prêts mais on n'est pas encore à notre niveau maximum, cela ne pourra arriver qu'après les trois matchs."

Si le Portugal fait partie des nations prétendantes à la victoire finale, Roberto Martinez a été interrogé sur les ambitions de son équipe. Il a répondu à la question avec dérision : "On doit croire en nous, c'est important de rêver. Si nous ne rêvons pas, c'est difficile d'avoir du succès dans le foot. Mais nous avons aussi la responsabilité de bien jouer. Le match de demain est le moment parfait pour montrer que nous sommes prêts, que nous avons les moyens de nos ambitions. Après les trois premiers matches, on pourra vérifier si nous méritons d'aller plus loin. J'ai emmené sept chemises, pas trois. Mais cela dépend déjà du niveau que nous allons montrer sur les trois premiers matches". Pour mener à bien sa mission, le sélectionneur pourra s'appuyer sur Cristano Ronaldo, Pepe, Bernardo Silva ou Bruno Fernandes.

Un plan anti-Ronaldo

Opposé au Portugal, la République Tchèque compte gâcher l'entrée en lice de la Seleção das Quinas. Malgré la qualité de l'effectif portugais, le sélectionneur tchèque Ivan Hasek croit en ses joueurs : "Le Portugal a des joueurs qui s'alignent dans les grands clubs, beaucoup d'entre eux sont les stars de ces clubs, et c'est l'un des favoris. Mais malgré cela, nous voulons gagner". L'entraîneur voit plus loin que la confrontation face au Portugal comme il l'a souligné en conférence de presse : "Le plus important est le dernier match, le premier match ne décide de rien. Nous allons jouer contre l'un des favoris et nous sommes impatients de commencer. Nous avons tous les joueurs prêts pour les débuts".

Pour cette rencontre, Ivan Hasek a souligné les qualités des Portugais avant de cibler Cristiano Ronaldo : "Nous savons comment le Portugal joue et comment Roberto Martínez utilise aussi parfois les trois centraux. Nous sommes prêts pour de nombreuses variations, nous savons comment elles peuvent changer la façon dont nous jouons et nous sommes prêts à réagir. Nous voulons arrêter Ronaldo. Ronaldo est l'un des meilleurs et mes joueurs pourront dire qu'ils ont joué contre lui et même dire qu'ils ont réussi. Ce serait quelque chose à retenir toute sa vie".

À quelle heure débute Portugal - République Tchèque ?

Le coup d'envoi du match du championnat d'Europe 2024 opposant le Portugal à la République Tchèque est prévu mardi 18 juin à 21h00 à la Red Bull Arena de Leipzig (Allemagne). L'Italien Marco Guida sera l'arbitre du match.

Sur quelle chaîne regarder Portugal - République Tchèque ?

Détenteur des droits TV de l'Euro 2024, BeIN Sports 1 diffusera l'affiche entre le Portugal et la République Tchèque. La rencontre sera également retransmise en clair par TF1.

Comment suivre Portugal - République Tchèque en streaming ?

Si vous souhaitez regarder les débuts des Portugais à l'Euro 2024 face aux Tchèques sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement su r MyCanal ou sur le site BeIN Sports Vous pourrez également vous créer un compte sur TF1+.

Quelles sont les compositions probables de Portugal - République Tchèque ?

Portugal : D.Costa (G) - J.Cancelo, Pepe, R.Dias, N.Mendes - J.Palhinha, Vitinha, B.Fernandes - B.Silva, C.Ronaldo, Leão.

République Tchèque : Stanek (G) - Holes, Hranac, Krejci - Coufal, Soucek, Provod, Barak, Jurasek - Kuchta, Schick.

Quels sont les pronostics de Portugal - République Tchèque ?