Pourquoi et depuis quand Willy Sagnol est devenu le sélectionneur de la Géorgie ?

Willy Sagnol a pris la tête de la sélection géorgienne depuis quelques années, et a réussi l'exploit de qualifier le pays pour la première compétition internationale de son histoire.

Ce mardi 18 juin, la Géorgie disputera le premier match dans un Euro de son histoire face à la Turquie, à Dortmund. À la tête de la sélection, un Français : Willy Sagnol. L'ancien latéral droit de l'équipe de France et du Bayern a pris les rênes de l'équipe de Géorgie en février 2021. Lorsqu'il arrive à Tbilissi, la capitale géorgienne, le challenge sportif n'intéresse pas grand monde. Ni dans les grands championnats, ni même sur place. La Géorgie venait de se faire éliminer des barrages pour l'Euro 2020 et le pays était en pleine pandémie de la Covid-19.

Petit à petit, Willy Sagnol a construit un groupe capable de rivaliser au niveau européen, et de se qualifier pour la première compétition internationale de son histoire. Avec l'appui de la fédération, en particulier de Levan Kobiashvili, le président, et de Alexander Iashvili, son adjoint, il a renouvelé l'effectif de la sélection en faisant confiance aux jeunes. Il a pu également compter sur Khvicha Kvaratskhelia, le prodige de la sélection qui évolue à Naples en Série A. Dans un entretien accordé au journal L'Equipe, il explique notamment avoir appris aux joueurs "la culture du haut niveau", au point que "Certains ont tout changé dans leur façon d'aborder le football. C'est une récompense pour eux aussi, car ils y croient depuis longtemps."

Pourtant, les débuts de Willy Sagnol à la tête de la sélection ont été difficiles. Lorsqu'il est arrivé, il n'avait plus entrainé depuis plusieurs années, et son parcours sur le banc n'avait jusqu'ici pas été couronné de succès, que ce soit avec l'équipe de France Espoir ou avec les Girondins de Bordeaux. Ses débuts avec la Géorgie ont également été difficiles, avec sept défaites en neuf matchs. Puis la machine s'est mise en marche, avec un style de jeu réaliste autour d'un bloc bas et de contre-attaques, jusqu'à la victoire aux tirs au but lors du barrage face à la Grèce synonyme de qualification pour l'Euro 2024

Un espoir pour la jeunesse géorgienne

Alors que le football avait toujours été relégué derrière le rugby en Géorgie, les récents résultats de l'équipe nationale ont fait explosé la popularité du sport dans cette ancienne république soviétique. Mais cet attrait vient également du travail réalisé par la fédération géorgienne depuis un dizaine d'années. Entre 2015 et 2021, le nombre de licenciés est en effet passé de 14 600 à 37 600, un exploit pour un pays de moins de 4 millions d'habitants.

Mais la qualification pour l'Euro en Allemagne résonne également particulièrement dans le contexte politique national, qui est très difficile. Suite à la promulgation d'une loi pro-russe, des manifestations ont eu lieu dans tout le pays et particulièrement à Tbilissi, et la situation est très tendue. Au point que des députés en sont venu aux mains dans l'hémicycle. Cette qualification a donc été un véritable bol d'air pour la jeunesse géorgienne, qui espère voir continuer le rêve des joueurs de Willy Sagnol.